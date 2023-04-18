  • 27°C
香港時間 : 2023418日 (週二) 20:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股業績】美銀首季淨利潤升15%至82億美元　勝預期

股市 19:49 2023/04/18

分享：

分享：

美銀首季淨利潤升15%至82億美元　勝預期

美國銀行（美：BAC）首季淨利潤按年升15%至82億美元，高於預期的67.1億美元，每股攤薄後盈利為0.94美元。

期內，收入升13%至263億美元，其中，淨利息收入升25%至144億美元，主因受惠於高利率及穩建的貸款增長。非利息收入則升1%至118億美元，主因更高的銷售及交易收入抵銷了服務費減低，以及資產管理及投資銀行費用下跌。

按業務劃分，消費者銀行業務收入增長21%至107億美元，受惠於淨利息收入抵銷了消費者資金不足和透支費用的影響。全球財富及投資收入按年跌3%至53億美元，而全球銀行收入按年升62億美元。

截至3月底止，信貸損失撥備為9.3億美元，較去年第四季減少1.6億美元，但較去年同期大增9億美元。

相關文章：

【美股焦點】花旗首季收入按年升12%　每股盈利遠勝預期　開市升近4%

【美股焦點】貝萊德首季經調整淨利跌19%　AUM按季回升至9.1萬億美元　開市升近5%

編輯：袁諾曦

美國 銀行 美元 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【分拆滙豐】平保現身斥滙豐管理層誇大重組成本和風險　滙豐發言人：結論經第三方認證、結構重組方案損害價值

下一篇文章

【聯通績優】聯通純利51.55億創首季新高　收入972億創季度新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HKBN】中移動據報有意競購　香港寬頻午後抽升12%
【HKBN】中移動據報有意競購　香港寬頻午後抽升12%
【美股期貨】市場觀望美企業績　道指期貨升68點、納指期貨升0.6%（不斷更新）
【美股期貨】市場觀望美企業績　道指期貨升68點、納指期貨升0.6%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌109點　中概股指數升3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌109點　中概股指數升3%（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資逾22億　買安踏　恒指夜期升80點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資逾22億　買安踏　恒指夜期升80點（不斷更新）
【減持美債】中國連續6個月減持美國國債　持有規模跌至不足8500億美元
【減持美債】中國連續6個月減持美國國債　持有規模跌至不足8500億美元
【分拆滙豐】平保擬支持滙豐小股東分拆議案、Glass Lewis籲反對　呂宇健：正游說50大股東
【分拆滙豐】平保擬支持滙豐小股東分拆議案、Glass Lewis籲反對　呂宇健：正游說50大股東
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款