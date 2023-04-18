【美股業績】美銀首季淨利潤升15%至82億美元　勝預期

▲ 美銀首季淨利潤升15%至82億美元 勝預期

美國銀行（美：BAC）首季淨利潤按年升15%至82億美元，高於預期的67.1億美元，每股攤薄後盈利為0.94美元。

期內，收入升13%至263億美元，其中，淨利息收入升25%至144億美元，主因受惠於高利率及穩建的貸款增長。非利息收入則升1%至118億美元，主因更高的銷售及交易收入抵銷了服務費減低，以及資產管理及投資銀行費用下跌。

按業務劃分，消費者銀行業務收入增長21%至107億美元，受惠於淨利息收入抵銷了消費者資金不足和透支費用的影響。全球財富及投資收入按年跌3%至53億美元，而全球銀行收入按年升62億美元。

截至3月底止，信貸損失撥備為9.3億美元，較去年第四季減少1.6億美元，但較去年同期大增9億美元。

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編輯：袁諾曦