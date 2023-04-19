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【聯通績優】聯通挫近3%　公司純利51.55億創首季新高　收入972億創季度新高

股市 09:47 2023/04/19

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【聯通績優】聯通純利51.55億創首季新高　收入972億創季度新高

聯通 （00762） 公布首季業績，聯通指，收入972.22億元（人民幣，下同），創季度新高及超預期，按年升9.2%，增速達到近10年的高位水平。純利51.55億元，為歷年來單計首季的新高，按年升11.2%，EBITDA（息稅折舊及攤銷前盈利）257.3億元，升2.8%。

聯通周三（19日）挫2.8%，報6.19元。

聯通指出，持續深耕「大聯接、大計算、大數據、大應用、大安全」五大主業。大聯接方面，用戶規模達9億戶，5G套餐用戶2.24億戶，帶動服務收入增4.4%至438.23億元，移動用戶ARPU（每戶平均收入）44.9元，增0.9元，固網寬帶接入收入增3.1%至118.56億元。

大計算方面，數據中心IDC機架數達到37.2萬架，聯通雲收入127.9億元，增40%。

至於大數據，聚合數據治理、數據安全、數據可視化服務等關鍵能力，完善產品體系，收入14.98億元，增54.2%。

大應用打造創新產品，個人數智生活、聯通智家業務主要產品付費用戶突破1.6億戶。大安全打造「雲網數服」一體化安全產品和運營服務體系，持續升級聯通雲盾抗D先鋒、大網態勢感知等優勢產品。

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【電訊股】聯通：料2025年完成6G早期技術研究　推出6G應用場景

【業績│電訊股】聯通：不能用老眼光看公司　去年多賺16.5%至167億元　末期息增14%至10.9分

記者：譚志偉

港股 業績公布 中國聯通（00762） 5G
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