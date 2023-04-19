【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】簡單手術不簡單 摩洛哥住院必備「毛毯」

早前穆罕默德做完爛尾炎手術後，因為工作關係，遲了數天到醫院拆綫，醫院職員竟然說：因為你沒有依指定日期來拆綫，因而拒絕，要我們出外找其他醫生或醫院處理!

同場加映：【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋 G7

我聽後感到愕然，有點不負責任的感覺，我們真的遲了，是不對，但也不能這樣說，若有選擇，我們也不用開車2小時到來醫院。

這刻，我們又嘗試到病房大樓找醫生，保安人員着我們在外面等候，不久，我看見一對中國男女醫生(穿着手術袍)，他們正和當地職員談話，隨後，我上前打招呼，男醫生帶點開心說：你是中國人…. 我也打蛇隨棍上表明來意(心裏希望能夠幫忙)，女醫生瞭解後，她隨即帶領到剛才拒於門外的大樓，找另一名中國男醫生，最後，整個過程順利完成幫穆罕默德拆綫。

回憶穆罕默德生病那天及等待做手術的過程，仍有餘悸；之前和穆罕默德說，爛尾炎是好簡單的手術，不過，經過再一次親身感受到當地醫療。簡單的手術變得不簡單的事情。

不說不知，當地人進醫院必帶一件物件。就是「毛毯」。原因醫院沒有提供「毛毯」給病人的，所以，在醫院裏可見每個家屬手拿一至兩張「毛毯」。

若要入手術室做手術，「毛毯」是非常重要，病人沒有手術袍更換，手術後，用病人帶來的「毛毯」包着身體。

病人衣服，更不用說，當然沒有提供拉。

一般手術後第三天必須離開醫院，回家休息，洗傷口就自行到醫院或私家診所處理，最後，我又做了穆罕默德的護士，協助他處理傷口。

▼ 點擊圖片放大 +2

同場加映：【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

更多當港女遇上摩洛哥小子@Apple (陳偉嫦）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！