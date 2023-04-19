  • 27°C
香港時間 : 2023419日 (週三) 17:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】簡單手術不簡單 摩洛哥住院必備「毛毯」

名人薈萃 16:30 2023/04/19

分享：

分享：

早前穆罕默德做完爛尾炎手術後，因為工作關係，遲了數天到醫院拆綫，醫院職員竟然說：因為你沒有依指定日期來拆綫，因而拒絕，要我們出外找其他醫生或醫院處理!

同場加映：【青姐話】輸人唔輸陣  睇埋 G7

青姐話
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

我聽後感到愕然，有點不負責任的感覺，我們真的遲了，是不對，但也不能這樣說，若有選擇，我們也不用開車2小時到來醫院。

這刻，我們又嘗試到病房大樓找醫生，保安人員着我們在外面等候，不久，我看見一對中國男女醫生(穿着手術袍)，他們正和當地職員談話，隨後，我上前打招呼，男醫生帶點開心說：你是中國人…. 我也打蛇隨棍上表明來意(心裏希望能夠幫忙)，女醫生瞭解後，她隨即帶領到剛才拒於門外的大樓，找另一名中國男醫生，最後，整個過程順利完成幫穆罕默德拆綫。

回憶穆罕默德生病那天及等待做手術的過程，仍有餘悸；之前和穆罕默德說，爛尾炎是好簡單的手術，不過，經過再一次親身感受到當地醫療。簡單的手術變得不簡單的事情。

不說不知，當地人進醫院必帶一件物件。就是「毛毯」。原因醫院沒有提供「毛毯」給病人的，所以，在醫院裏可見每個家屬手拿一至兩張「毛毯」。

若要入手術室做手術，「毛毯」是非常重要，病人沒有手術袍更換，手術後，用病人帶來的「毛毯」包着身體。

病人衣服，更不用說，當然沒有提供拉。

一般手術後第三天必須離開醫院，回家休息，洗傷口就自行到醫院或私家診所處理，最後，我又做了穆罕默德的護士，協助他處理傷口。

    點擊圖片放大
    +2

 

同場加映：【溫股知新】內地經濟勝預期  短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

 

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

https://www.facebook.com/applemoroccolife

更多當港女遇上摩洛哥小子@Apple (陳偉嫦）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

最新專欄文章 更多

【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】齋戒月食物價上升 究竟誰人可豁免齋戒？
2023/04/11
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】齋戒月食物價上升 究竟誰人可豁免齋戒？
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】 摩洛哥女性肥是美 回沙漠順道遊髮夾灣
2022/10/15
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】 摩洛哥女性肥是美 回沙漠順道遊髮夾灣
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】穆罕默德妹妹出嫁 傳統婚禮載哥載舞
2022/09/03
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】穆罕默德妹妹出嫁 傳統婚禮載哥載舞
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥炎炎夏日的水果 甜美消暑的西瓜
2022/07/30
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥炎炎夏日的水果 甜美消暑的西瓜
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】撒哈拉沙漠化石 萬年前曾是河床
2022/07/23
【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】撒哈拉沙漠化石 萬年前曾是河床
手術 護士 醫生 摩洛哥

上一篇文章

【職場小薯】人工多3500元 VS 好同事 網民話做人要現實啲 ?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【政府工】政府物流服務署請 助理物料供應主任 中五學歷捱上去 月薪最高達5.4萬元
【政府工】政府物流服務署請 助理物料供應主任 中五學歷捱上去 月薪最高達5.4萬元
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款