【勒索軟件】全球勒索軟件攻擊趨勢上升　本港法律專業服務及物流業最易受攻擊

▲ Palo Alto Networks最新發表的《2023勒索軟件威脅報告》指出，2022年所有勒索軟件攻擊事件中，騷擾脅迫案件激增20倍，企業最高付款贖金高達700萬美元（約5,495萬港元）。

隨著科技發展，網絡攻擊頻率及黑客技術亦有所提高，Palo Alto Networks最新發表的《2023勒索軟件威脅報告》指出，2022年所有勒索軟件攻擊事件中，騷擾脅迫案件激增20倍，本港方面就以專業服務如法律服務、運輸及物流業最易受攻擊。

Palo Alto Networks香港及澳門區總經理馮志剛表示，過去一年勒索軟件等惡意攻擊持續成為企業痛點。「企業最高付款贖金高達700萬美元（約5,495萬港元），比2021年增加兩倍，受害企業實際支付金額中位數為35萬美元（約274萬港元）。」

【網絡安全】香港中小企業務愈趨數碼化 惟網絡安全意識下降

【ChatGPT黑客危機】暗網湧現大量ChatGPT付費帳號資料 兼提供攻擊工具及服務

馮指出，黑客會用各種方式威逼受害企業快速繳付贖金，常見手法如加密、資料竊取甚至分散式阻斷服務攻擊（DDoS）和騷擾脅迫，即威脅受害企業會將竊取的資訊公布於洩密網站，或透過電話或電子郵件，騷擾受害企業的高層與客戶，藉此脅迫受害企業支付贖金，2022年騷擾脅迫攻擊手法案件較前一年就激增20倍。

▲ Palo Alto Networks香港及澳門區總經理馮志剛表示，過去一年勒索軟件等惡意攻擊持續成為企業痛點。企業最高付款贖金高達700萬美元（約5,495萬港元），比2021年增加兩倍，受害企業實際支付金額中位數為35萬美元（約274萬港元）。（李彥煒攝）

企業應對勒索軟件五大貼士

全球勒索軟件情況嚴重，該報告顯示，全球平均每天就有7家企業的資訊公開於外洩網站，相當於每4小時就新增一位受害者，黑客亦較多針對防護脆弱團體，如學校和醫院。Palo Alto Networks香港及澳門區系統工程主管鄭志輝表示，香港勒索軟件攻擊排名為亞太地區第7名，較去年升3位，本地最易受攻擊的產業為專業及法律服務，和運輸及物流業。

要有效防止勒索軟件，鄭志輝建議：

設立完善計劃，準備好一個應對多方面威脅的劇本 (Playbook)，執行內部培訓，加強不同團隊溝通，當資訊失竊時能迅速應對；

通過自動化和擴展的偵測與回應 (XDR) 技術達到全面的可視性；

主動管理和減少攻擊面積（Attack Surface）；

保護雲端資產及系統 - 數據，應用程式、代碼、供應鏈、網絡、用戶身分、密碼等等；

五）部署完整零信任（zero trust）架構

▲ Palo Alto Networks香港及澳門區系統工程主管鄭志輝表示，香港勒索軟件攻擊排名為亞太地區第7名，較去年升3位，本地最易受攻擊的產業為專業及法律服務，和運輸及物流業。（李彥煒攝）

雖然勒索軟件攻擊整體有上升趨勢，但受害機構實際繳付金額卻下降，馮志剛解釋，因為有效的談判可降低贖金金額。他指出，當企業能掌握被黑客竊取或加密資料的敏感度，並透過第三方，可與黑客交涉談判。「曾遇真實個案，黑客要求200萬美元，最後透過談判，最終受害企業只需繳付10萬美元。」

【生成式AI大戰】Elon Musk宣戰！ 推新AI平台「TruthGPT」

記者：李彥煒

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：