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【美股業績】強生首季經調整盈利勝預期　上調全年銷售及盈利指引

股市 19:14 2023/04/18

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強生首季經調整盈利勝預期　上調全年銷售及盈利指引

強生（美：JNJ）今年首季業績轉蝕約6800萬美元，去年同期為賺51.5億美元，經調整每股盈利為2.68美元，按年升0.4%，高於預期的2.52美元。

期內，銷售按年升5.6%至247.5億美元，來自美國市場的銷售125.2億美元，按年升9.7%，國際市場的銷售則升1.8%。

按業務分部計，消費者健康部份的銷售升7.4%至38.5億美元，製藥業務銷售升4.2%至134.1億美元，醫療技術的銷售則升7.3%至74.8億美元。

強生上調今年業績指引，預期經調整每股盈利為10.6至10.7美元，按年升4.5%至5.5%，1月時的預測為10.45美元至10.65美元。銷售方面，預期全年銷售為979億美元至989億美元，按年升5.5%至6.5%，1月時的預測為969億美元至979億美元。

【開市追揸沽】內地首季GDP前瞻 消費券及「五一」受惠股追蹤

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編輯：袁諾曦

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