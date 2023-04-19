【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車

姜濤「23+1生日」臨近，連串生日應援活動亦陸續出籠。繼去年姜濤香港後援會與香港電車合作，於4月30日姜濤生日當天免費請全港市民坐叮叮，今年雙方再度合作，推出2架全新的「23+1姜濤號」，於4月30日包起全線電車，為全港市民提供免費乘車優惠，實行普天同慶，兼向社會傳遞正能量。

大家要聽清楚，當日是全線電車免費，而非只得兩架「23+1姜濤號」才免費啊！

4月30日姜濤生日當天，2架「23+1姜濤號」，分別為#47及#158號電車將於下午4時30分於電車廠亮相，私人活動過後將巡遊至銅鑼灣與大家會面。

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相信大家還記得去年4月30日早上「姜叮」出巡經過姜濤灣（銅鑼灣）一刻，在崇光百貨一帶站滿了姜糖和圍觀的人，當「姜叮」駛過，大家夾道歡呼大叫「姜濤生日快樂」，一些不知就裏的人還以為姜濤真的坐在電車上，有的探頭尋找姜濤蹤影，有的跟著前呼後應，場面溫馨又歡樂。

▲ 每當姜叮經過，大家都會高舉手機兼大叫姜濤生日快樂

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一位年輕歌手的生日，竟然會變為城中盛事，甚至在鬧市遍佈了他的生日祝賀廣告，其實都幾有趣。姜濤自《全民造星》奪冠後出道至今第５個年頭，在娛樂圈資歷尚算很淺，但他的風頭卻一時無倆，無論你喜歡他與否，也不能否定姜濤的出現確實為香港帶來了一股正能量和新氣像，甚至因他而改變了一些生態，特別是一些粉絲應援，現在看似愈來愈普及的大型應援活動，其實很多都是由姜糖先做起，再慢慢被其他人仿傚。

銅鑼灣變成了姜濤灣，即使再當紅的藝人，好像也沒出現過如此情景，讓一個地方變成主題遊樂園似的，但正因姜濤自小在銅鑼灣長大，姜糖順理成章選擇了在這個地方進行大舉應援，從而「過時過節」都會聚集在此地，可說是天時地利，是姜濤獨有的。

▲ 在姜濤灣的生日應援已陸續掛上

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姜糖花盡心思為姜濤應援，緣於一個字——「愛」，姜濤予人的感覺真誠、善良，永遠都先顧及別人感受多於自己。前年他跟幾名隊友到主題樂園拍宣傳片，期間開始下著毛毛細雨，工作人員撐起雨傘為眾人擋雨，惟只有姜濤見狀立即接過雨傘不好意思要別人為他撐傘，雖然只是一個很細微的舉動，不一定很多人察覺到，但這些小動靜很多時卻最能反映一個人的真性情。所以姜糖常說最欣賞姜濤的善良，也一直飯隨偶像，經常藉姜濤之名做善事，出錢出力。

今次免費乘車日，是復常後的第一次，活動除了慶祝姜濤生日之外，亦是響應偶像將心比心、關懷社會的精神，繼續向社會發放愛心和力量。今次姜糖再飯隨偶像，若要跟身邊朋友宣揚4.30免費坐叮叮時，可以大聲說一句：「我有份請架！」



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姜濤香港後援會部份生日應援

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記者：張以正