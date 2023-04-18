【分拆滙豐】平保現身斥滙豐管理層誇大重組成本和風險　滙豐發言人：結論經第三方認證、結構重組方案損害價值

HSBC滙豐 （00005） 下月5日舉行股東周年大會（AGM），會上將表決由小股東提出重組亞洲業務、穩定派息議案。持有滙豐逾8%股權、平保 （02318） 旗下平安資產管理，其董事長兼首席執行官黃勇公開表明，原則上支持該兩項議案，並直接批評滙豐管理層誇大分拆成本和風險。滙豐發言人回應指，不認同這些結構重組方案能為股東帶來更大價值，「我們的結論得到第三方財務和法律顧問支持，亦經第三方認證。相反，這些結構重組方案會損害滙豐的價值」。

滙豐發言人重申，集團目前的策略是最迅速、最穩妥、最能夠提升股東回報的方式，「集團的2022年業績足以證明，我們能夠為股東帶來優秀和可持續的回報，而股息方面亦已取得長足進展」。

黃勇今（18日）撰文講述對滙豐的原則和立場，指平安已建議從原來的分拆（spin-off）調整為戰略重組（strategic restructuring）方案，以解決滙豐的顧慮，但滙豐管理層沒給予積極回應和清晰解釋，平安直言失望，又認為滙豐團隊及其指定的付費外部顧問，對審查任何結構性重組方案都保持先入為主的成見，拒絕參與有關方案的討論。

平保：滙豐管理層對重組抱成見 「滙豐與恒生」是成功案例

黃勇重申平保兩大原則：

第一，滙豐仍是總部在亞洲的上市銀行的控股股東，以維持全球業務綫的協同效應；

第二，不同方案都將爲滙豐股 東帶來巨大收益，包括釋放價值、減少資本要求、提升長期效率、緩解地緣政治風險和重新定位競爭局勢

黃勇指，認識到結構性重組方案在初期會產生一些增量成本，但認為應以開放態度權衡這些成本與收益，滙豐2022年中期業績報告突顯出成見，當時管理層列舉14個理由說明分拆將對價值產生重大破壞性影響，「在我們看來，管理層不僅拒絕承認提議的任何優勢，還誇大了許多成本和風險。」

他稱，滙豐作為任何部分分拆實體的主要控股股東，對確保全球業務協同所需的商業有效運作仍保持很強的影響力，滙豐亞洲可能會繼續使用與滙豐簽訂的服務協議下的現有業務系統，就如滙豐與恒生 （00011） 多年來的成功案例一樣，而分拆亞洲業務後改善的營運情況，可能會抵銷獨立公司職能帶來的額外成本。

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記者：胡學能