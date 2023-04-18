地建會梁志堅：辣招名存實亡　料樓市待9月才見明朗

地產建設商會執委員主席梁志堅中午時候指，經過3年疫情，樓市需要一段時間慢慢康復，相信要待9月才比較明朗化。又指現時市道一般，經濟大環境慢速恢復下，「樓市難獨善其身」。

另外，梁志堅再次強調需要撤辣，認為樓市辣招已實施十多年，現時屬名存實亡，應該慢慢取消，遏止樓市炒賣任務經已完成。特別是現時政府在招攬人才，但現時需要7年時間才能退稅，實則幫助不大。

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