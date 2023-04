美網紅用ChatGPT編導影片 狠批「最差一次」

美國著名YouTuber Casey Neistat早前嘗試利用近期大熱的人工智能(AI)聊天機械人ChatGPT,執導及參與創作自己其中一段影片。結果他坦言,ChatGPT產出的影片是「生涯以來最差一條片」。

Casey Neistat在Youtube拍攝自己在紐約生活的影片網誌(vlog)聞名,早前他要求最新版本的ChatGPT-4,全面創作一段3至4分鐘的影片內容,包括對話及鏡頭位置等。

他要求影片內容關於紐約曼哈頓地區(Manhattan)日間生活,而且需要包含其妻子Candice Pool短暫在她的辦公室附近出演。

按照ChatGPT-4創作,Casey Neistat「照辦煮碗」拍攝成最新一期的vlog,並在標題寫明是由AI全權決定的影片。

然而,AI創作的vlog風格與Casey Neistat原本拍攝手法大相徑庭。AI版對話亦十分普通,內容與一般介紹曼哈頓地區的旅遊資訊差不多,走訪地點亦是旅遊景點。

完成AI版vlog拍攝後,Casey Neistat忍不住透露心聲,

「這是我有史以來最差的一段影片。」( it was the worst video I've ever made.)