美網紅用ChatGPT編導影片 狠批「最差一次」

美國著名YouTuber Casey Neistat早前嘗試利用近期大熱的人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT，執導及參與創作自己其中一段影片。結果他坦言，ChatGPT產出的影片是「生涯以來最差一條片」。

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Casey Neistat在Youtube拍攝自己在紐約生活的影片網誌（vlog）聞名，早前他要求最新版本的ChatGPT-4，全面創作一段3至4分鐘的影片內容，包括對話及鏡頭位置等。

他要求影片內容關於紐約曼哈頓地區（Manhattan）日間生活，而且需要包含其妻子Candice Pool短暫在她的辦公室附近出演。

按照ChatGPT-4創作，Casey Neistat「照辦煮碗」拍攝成最新一期的vlog，並在標題寫明是由AI全權決定的影片。

然而，AI創作的vlog風格與Casey Neistat原本拍攝手法大相徑庭。AI版對話亦十分普通，內容與一般介紹曼哈頓地區的旅遊資訊差不多，走訪地點亦是旅遊景點。

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完成AI版vlog拍攝後，Casey Neistat忍不住透露心聲，

「這是我有史以來最差的一段影片。」（ it was the worst video I've ever made.）

他坦言AI版內容非常不人性化，而且沒有深度，亦缺乏靈魂（no soul）。

不過，Casey Neistat亦有為ChatGPT-4辯護，指若自己的指令更具深度，AI可能創作更有深度內容，惟相信難以擺脫「機械感」。他坦言自己不希望AI工具再進步，稱更喜歡人類創作力展現。

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責任編輯：吳漢培