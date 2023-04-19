【中國經濟】瑞銀：上調全年GDP增長至5.7%　料房地產及零售第二季增長放緩　一文看清各行對內地首季GDP看法（不斷更新）

▲ 一文看清各行對內地首季GDP看法（不斷更新）

中國首季GDP增長4.5%，超預期。綜合投資界認為，內地經濟距離完全復甦仍有一段時間，雖然消費表現強勁，但工業生產及房地產投資表現仍未如理想，相信中央未來會繼續推出支持經濟政策。

瑞銀上調GDP增長至5.4%

瑞銀特約首席經濟學家汪濤表示，消費反彈及房地產活動跌幅收窄帶動GDP首季強於預期，其中房地產銷售自2021年中後首次轉正，故上調GDP增長預測至5.7%。但由於CPI首季較弱，則下調全年預測至2%，料服務業加價將隨經濟重啟上升，豬肉價格或年中見底。

瑞銀認為部分被抑制需求首季已釋放，第二季度經濟增長按季或放緩，但受去年低基數影響，第二季社區零售及房地產活動按年將繼續反彈。

政策方面，瑞銀預期未來幾個月，包括即將舉行的政治局會議，中央政府或繼續支持宏觀政策，如夏季後消費及房地產復甦力度遜預期，政府或加強支持勞動力市場，但大規模消費政策出台可能性低。

景順：GDP增長能否遠超5% 關鍵在於房地產投資何時才穩定

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，內地家庭消費有望帶動年內增長及企業盈利，雖然GDP數據勝預期，但3月份其他數據表現好壞參半。其中零售銷售額表現相當強勁，受惠珠寶、餐飲及汽車銷售額，但工業生產及投資不及預期。

內地疫後開放確實有助3月份零售銷售額數據，但強勁與否仍難判斷，因去年基數嚴重偏低且部分數據表現不一，例如每月生產者物價指數（PPI）和消費者物價指數（CPI）低企。景順認為，儘管內需及市場情緒正改善，但恢復至疫情前水平仍需一定時間。

趙耀庭認為，政府目前的首要目標轉向提振企業和家庭信心，因此不太可能為刺激經濟發展而在年內推出大規模財政或貨幣刺激措施。房地產市場方面，內房市場已復甦，但前路可能依然漫長而曲折，銷售額和價格屬領先指標，房地產投資則是滯後指標，而GDP增長能否遠超5%目標，關鍵在於房地產投資何時才穩定。

摩根資管：內地商業信心恢復速度遜預期，惟未來數季經濟增長加快

摩根資產管理朱超平預期，由於低基數效應，未來數季內地經濟增長會更快，全年增長5%的目標料可達到。雖然經濟數據理想，但朱超平認為，內地經濟仍存在一定挑戰，商業信心恢復速度較預期緩慢，公營部門仍是固定資產投資的領頭羊，首季增長10%，私營部門僅增長0.6%，反映商業信心距離完全恢復仍有一大段路。出口方面，3月份出口反彈至增長14.4%，勝預期，但發達國家需求仍然疲弱，預期未來出口增長會放慢。

朱超平評論詳情可見【下一頁】

ING彭藹嬈：中國現時無需大規模刺激經濟措施

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，3月國内消費按年增幅高達10%，政府現時無需採取財政刺激措施支持消費。但外圍市場在年内或進一步陷入衰退，政府或因此維持基建投資計劃補充經濟增長的動力。ING認爲第一季GDP公佈後，政府現時無需推出大規模的刺激經濟措施。

彭藹嬈言論詳情可見【下一頁】

【開市追揸沽】內地首季GDP前瞻 消費券及「五一」受惠股追蹤

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