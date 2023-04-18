【新股IPO】珍酒李渡6979招股反應熱烈 傳國際配售部分已錄得超額認購

中國白酒商珍酒李渡(新上市編號：06979）周一（17日）起招股，有指認購反應熱烈，除獲多家長綫基金積極認購，其國際配售部分已錄得超額認購。珍酒李渡擬全球發售4.91億股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成，招股價介乎每股10.78至12.98元；以每手200股計，一手入場費2,622.18元；下周四(27日)掛牌；聯席保薦人為高盛及中信建投國際。



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集資所得，其中擬於未來五年，將約55%為生產設施的建設及發展提供資金；約20%用於品牌建設及市場推廣；約10%用於擴展銷售渠道；約5%用於業務營運自動化及數碼化；10%用於營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正