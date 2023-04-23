湯文亮：新樓蝕讓 有真有假

有老友說不明白，由年初至今，樓價指數大約升了6%，但不時仍然傳出蝕讓的新聞，而且大多數集中在新樓盤，是否新樓在推出時售價比市價高，到現在仍然要蝕讓，究竟那些蝕讓的新聞是真是假？老友一連串問題，筆者只能說新樓蝕讓，有真有假。

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筆者買第一個住宅單位時，心驚膽跳，不夠膽走入大地產公司售樓部，最後在收工之前，去了一間小型地產公司，誰不知入到去之後，售樓部職員叫筆者明日早些到來。

當時筆者心想那位職員怎會如此懶惰，有生意都不做，其後筆者發覺自己是「以小人之心度君子之腹」，那位職員其實是為筆者好。

當年減價散樓盤貨尾

第二日，一早去到那一間小型地產公司，順利買下了那個「賣剩蔗」單位，但筆者不用付全額，地產公司打了一個75折給筆者。當筆者簽了買賣合約之後，有物業代理提價10%買入筆者的單位，筆者說自用，不打算賣。如果筆者當時賣了，是否代表那個新樓盤整體樓價升了10％？當然不是，只是筆者的單位而已。當時減價促銷是地產商賣貨尾的手法，現在不但不會減價，反而會加價促銷。

加價回贈托新盤樓價

今日如果筆者去買一個貨尾單位，地產商可能加價才會賣出。不過，筆者不但沒有損失，而且還有着數，因地產商會高額回贈給筆者。地產商這樣做最主要是，要安撫買了該樓盤單位的業主。如果地產商大幅減價促銷，可能會有業主走出來維權。現在買了該樓盤單位的業主很開心，因為筆者的貨尾單位售價比他們的高，那些業主不知道地產商加價回贈，並不是樓價升了。

今日大家見到的新樓蝕讓，有不少是貨尾單位，當時得到地產商的高額回贈，如果將回贈數目計埋落去，應該有不俗利潤，所以，要了解內情可以斷定樓價升跌，新樓蝕讓，表面而已。

節錄自第806期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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