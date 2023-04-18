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莎莎上季度零售批發營業額增三成 港澳同店銷售大升六成

股樓投資 18:11 2023/04/18

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化粧品零售商莎莎(00178) 公布上季營運數據。集團公布由2023年1月1日至3月31日止第四季度，集團的零售及批發業務營業額按年增長30.3％至約10.85億元；若與新冠疫情前的2018╱19年度同期比較，集團營業額恢復至疫情前水平的54.4％。

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【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋 G7

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區域表現方面，香港和澳門特區的零售及批發業務總營業額按年增長60.1％，而同店銷售按年增長59.7％。全面通關後，第四季香港及澳門特區的零售銷售與第三季相比增加接近50％。目前內地旅客的銷售佔比超過40％，而疫情前則約為70％。中國內地的同店銷售則按年上升5.1％（以當地貨幣計算），主要受惠於後疫情時代的復甦。儘管馬來西亞市場相比上一個財年同期淨減少 2 間店舖，但馬來西亞的業務仍按年 增長 16.4% （以當地貨幣計算），同店銷售亦增長 20.9%。

線上業務於第四季度的銷售按年下跌 22.3%。自 2022 年 12 月起，中國內地放寬與新冠病毒相關的防疫措施，由於集團在中國內地電商倉庫的補貨需時，導致中國內地的線上業務下跌 33.2%。同時，香港特區的線上業務銷售按年下跌 20.4%，原因是去年同期爆發疫情第五波導致防疫用品需求強勁。

莎莎表示，截至今年3月，香港特區的店舖數目較上一財政年度同期淨減少6間至70間。

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撰文 : 李尚毅

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