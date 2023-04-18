北角維港頌一房戶1080萬元沽　6年帳面貶值100萬

雖然樓價回升，但個別屋苑仍錄蝕讓買賣，入伙3年多的北角維港頌近期有一房單位易手，成交價較六年前購入價低約8.5%。世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿說，維港頌6座中低層B單位，實用面積約437平方呎，屬屋苑罕有的一房間隔，眺望北面開揚景觀，日前以約1,080萬元易手，實用呎價24,714元。

蔡嘉駿透露，原業主於去年12月放盤，原叫價1,190萬元，放盤4個月，最終減價110萬元，即約9.2%，而苑對上一宗一房戶成交已是一年多前，當時同座高層單位，成交價約1,275萬元。

據悉，原業主於2017年7月以1,180萬元向發展商一手購入單位，持貨6年，現帳面蝕約100萬元，物業期內貶值約8.5%。

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