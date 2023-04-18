海茵莊園204呎開放式1.23萬租出　每呎逾60元再創新高

香港置業將軍澳首席分區董事劉浩勤指，將軍澳海茵莊園1座高層A7室，實用面積204平方呎，開放式，東南園景戶，上址今月初以432.4萬元買入，預計下月底可收樓，日前以1.25萬元放租，兩日後即以12300元租出，實用呎租60.3元，為同類單位呎租新高。以業主買入價計，租金回報可達3.4厘。屋苑本月暫只有2宗租務成交，平均呎租59.1元。

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