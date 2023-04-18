【體驗升級】三星、LG聯手　推動連鎖戲院全面採用LED屏幕

不少連鎖戲院截止現時，仍會採用投影方法播放電影。而最近有外媒消息指，三星、LG和其他科技公司，現時正聯手推動連鎖戲院改用LED屏幕取代過往的投影幕，改善觀眾的觀影體驗。

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綜合外媒消息指，美國荷李活高層近日發現三星數年前所推出的Onyx Cinema LED屏幕技術。報道提到，Onyx Cinema LED屏幕技術其實早以應用於少部分的戲院，相信未來可應用在更多戲院。

報道又指，此Onyx Cinema LED屏幕與家用電視的OLED屏幕類似，只是尺寸會更大；而畫面會較傳統布幕更明亮，也支援HDR，同時更可解決戲院出現投影機損壞的情況。

不過，更換屏幕的成本十分高，如需安裝新繩纜。另外操作上也會比投影更貴，並需要額外的冷卻方式。

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責任編輯：曾曉汶

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