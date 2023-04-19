【莎莎178】莎莎升1%、上季香港同店銷售增59%　整體營業額升三成、恢復至疫情前約54%

▲ 【莎莎178】莎莎上季香港同店銷售增59% 整體營業額升三成、恢復至疫情前約54%

莎莎國際 （00178） 公布，截至3月底止第四季，受惠於內地旅客重返香港，香港上季日均零售額按季增長約30%，在核心旅遊區的店舖，銷售回復至疫情前水平約70%，預計内地旅客將穩步回升，並持續對香港特區的業務產生正面影響。儘管截至今年3月底止，香港店舖數目按年淨減少6間至70間，但香港同店銷售按年增加59.3%，零售和批發營業額則按年升55.6%。

莎莎國際周三（19日）早段升1%，報1.92元。

至於整體季度表現，莎莎上季零售及批發業務營業額按年增長30.3%至10.85億元，與疫情前的2018/19年度同期比較，營業額恢復至疫情前水平約54.4%。

莎莎澳門日均零售銷售回復至疫情前水平約80%

澳門方面，内地旅客回歸澳門的趨勢更為明顯，帶動日均零售銷售回復至疫情前水平約80%。期內莎莎在澳門的零售及批發營業額按年增長70.5%，令港澳地區的零售及批發業務總營業額按年增長60.1%至8.13億元，為疫情前47%；同店銷售按年增長59.7%。全面通關後，第四季港澳地區的零售銷售與第三季相比增加接近50%。目前内地旅客的銷售佔比超過40%，而疫情前則約為 70%。

線上業務於第四季度的銷售按年下跌 22.3%。自去年12月起，內地放寬防疫措施，由於在內地電商倉庫的補貨需時，導致內地線上業務下跌 33.2%，同時香港的線上業務銷售按年下跌20.4%，因去年同期爆發第五波疫情導致防疫用品需求強勁。

內地上季同店銷售升5.1%

内地同店銷售按年升5.1%（以當地貨幣計算），主要受惠於後疫情時代的復蘇。期內銷售按年下跌19.9%（以當地貨幣計算），集團策略性地在2022年7月至12月的疫情高峰期關閉33間錄得虧損的店舖，以減少在期內的整體營運虧損。

儘管馬來西亞市場相比上一個財年同期淨減少2間店舖，但馬來西亞的業務仍按年增長16.4%（以當地貨幣計算），同店銷售亦增長20.9%。

截至3月底，集團的淨現金為2.73億元，可動用貸款總額度約4.8億元（包括來自銀行的2.8億元及來自控股股東的2億元。

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編輯：陳韻妍