【內險股】 中國太保首季財險收入增16.8% 股價升逾4% 創52周高

內險股陸續公布首季營運數據，表現均有明顯改善。其中，中國太保（02601）首季子公司中國太平洋人壽保險股份累計原保險業務收入按年下跌2.6%，至969.1億元人民幣；另一子公司中國太平洋財產保險股份累計原保險業務收入按年增長16.8%，至575.4億元人民幣。股價隨即受捧，兩連升兼創52周高，最高見24.4元，最多升5.6%，收報24.1元，仍升4.3%，成交額6.3億元。

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野村發表研究報告指，在低基數效應推動下，將提高太保投資回報，帶動今年淨利潤增長，而基於2022年業績勝預期，因此將今明兩年淨利潤預期上調2.5%及0.2%，至增長24%及8%，並預計總投資回報率將恢復至4.7%，股本回報率料達到12.8%。

該行又指，在中國經濟重啟刺激下，配合儲蓄類產品銷售好轉，料其新業務價值（NBV）上升近6%，加上下半年NBV較上半年更佳，因此上調其目標價15%至26.22元，重申「買入」投資評級。

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記者：郭秀慧