【螞蟻整改】螞蟻集團罰款額據報降至約50億元人民幣　阿里巴巴美股盤前升2%

▲ 【螞蟻整改】螞蟻集團罰款額據報降至約50億元人民幣

馬雲創辦的螞蟻集團整改逾兩年後，去年一度傳出中國當局擬開出相當於逾10億美元的罰款額，不過路透社最新引述匿名消息指，內地當局最新擬將螞蟻集團罰款額定為約50億元人民幣，較以往流傳版本少約4分之1。報道續指，螞蟻集團最終處罰安排將於未來數月公布。

阿里巴巴美股（美：BABA）於盤前股價升2.4%，暫報98.72美元，折合相當於港股每股96.86港元。阿里巴巴港股 （09988） 周二收市報94.8元。

自2020年剎停上市後，螞蟻集團不斷調整營運和股東架構，人民銀行今年初表示，螞蟻集團等14家大型平台企業的整改已基本完成。

外界預期，螞蟻集團被正式開出罰單以及獲發出金融控股牌照，將象徵持續兩年多的監管風波終結，並可以重新尋求上市。螞蟻集團被處罰預料涉及「資本無序擴張」的違規行為，以及其曾經自由放任的業務所造成的相應金融風險。

路透：降罰款額冀穩定民企信心

路透最新引述消息人士表示，監管部門近月有意降低罰款額，以配合內地當局提振民營企業家，也因應螞蟻集團業務規模及行業重要性，降低罰款可減少對金融科技行業的負面影響。

另一位消息人士指出，監管機構從1月開始就考慮調低罰款額，但強調罰款數額尚未最終確定，仍可能變化。

兩位消息人士稱，除了降低罰款外，對於螞蟻集團罰款名目或將涉及金融風險、合規外的業務營運。

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編輯：麥德銘