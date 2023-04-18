▲ 【金管局人事】金管局主管馮殷諾借調至金融學院出任行政總裁 接替郭國全

金融學院今（18日）宣布，委任馮殷諾為行政總裁，任期兩年，於2023年7月18日起生效，接替於2023年7月17日完成合約離任的郭國全。馮目前擔任金管局主管（外事）。他將由金管局借調至金融學院，出任行政總裁一職。馮將由本月24日起擔任候任行政總裁，以便工作順利交接。

馮殷諾於2011年9月加入金管局為市場發展處顧問。他之後出任金融穩定監察處及市場發展處主管，並由2020年3月起出任外事部轄下分處主管至今，主要負責有關國際金融合作事宜。在加入金管局前，馮於高盛（亞洲）任職高級經濟師，專責亞太區宏觀經濟和投資策略研究。馮持有奥克蘭大學統計學理學學士和經濟學商學學士及新南威爾斯大學經濟學商學碩士學位。

金融學院主席兼金管局總裁余偉文表示，馮與包括國際機構在內的公營及私營界別持份者建立了良好的網絡，並具有豐富公私營範疇項目的策劃經驗。

余偉文又指，在郭國全的領導下，金融學院在培育金融業未來領袖及增強應用研究能力方面均奠定良好基礎，十分感謝郭的貢獻，並祝願他事事順利。

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編輯：胡學能