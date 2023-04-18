【美股焦點】摩通：美股科技股或「超買」　經濟即使軟著陸、美股升幅仍不足5%

▲ 】摩通：美股科技股或「超買」 若經濟軟著睦、美股升幅恐不足5%

摩根大通股票策略師Marko Kolanovic表示，美股科技股似乎已經「超買」，相信未必能受惠債息下跌，因市場已過度反映。摩通相信，未錄盈利的科企難以跑出，應更注重具質量、現金流良好的企業。該行不建議沽空科技股，仍認為今年板塊的表現將勝於去年。

摩通指，進入今年下半年，股票變得並不吸引，並且極度看好（heavily favors）現金，重申「減持」股票及「增持」現金。Marko Kolanovic認為，即使在最樂觀的軟著陸情景，股市上行空間或低於5%，而在溫和衰退下，股市重新測試之前的低點，以及下跌15%或更多。

他指，基於區域銀行業壓力的解決以及展望加息周期即將暫停，股市出現緩解性的反彈，但認為該反彈「平淡無奇（underwhelming breadth）」，並只由少數股票推動，故對美股持「減持」看法。同時，另一風險是，美國聯儲局官員在今年下半年未必會對減息作出指引，形容這是清晰並上升的風險。

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編輯：袁諾曦