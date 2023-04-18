內地專才來港發展　8.5萬月租西半山蔚然三房海景戶

政府積極搶人才，而港島屋苑成為這批專才目標。利嘉閣地產黄國然說，政府早前推出高端人才通行證計劃，吸引不少內地人才來港發展，而該批專才亦陸續在港置業或者租樓，解決居住需求，帶動港島區大額租賃成交。

其中西半山蔚然高層C室，實用面積1,301平方呎，三房套連工作間及洗手間間隔，外望維港海景，附有基本傢電。業主早前叫價約95,000元將單位連一 個車位放租，終吸引內地專才洽租，議價後以約85,000萬元租出（不連車位），實用呎租約65元。

黄國然說，租客心儀屋苑位置優越，屬高質素物業，加上單位內部狀態良好，亦方便前往港島核心區域，所以睇樓後火速拍板承租。而屋苑現時有約2個放租盤，入場租金叫價88,000元起。

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