英單性別學校可拒收跨性別學生 教師允自行決定性別代詞

英國教育大臣喬芝蘭（Gillian Keegan）和貿易大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）將起草指引，允許單性別學校將可拒絕跨性別學童入讀。新指引將適用於英格蘭公私營的單性別學校，料將在數周內發布。

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報道引述教育部消息人士指出，校方亦能拒絕學生使用不同性別代名詞的要求。指引將列明，無論學生質疑其性別與否，單性別學校可以拒絕錄取其他合法性別的學生。指引亦規定，學童性別認同改變，便不能與異性共用更衣室或淋浴設施。

指引旨在協助學校，處理聲稱自己為跨性別的學童人數激增情況。此前學界有意見指，憂慮若拒絕跨性別學童入學，將被其家長起訴歧視。

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有倫敦女子學校負責人接受《電訊報》訪問指，若家長訴諸法庭令人感到焦慮，指雖然大多數學校將提供支援，但教育部亦需澄清一些灰色地帶。

喬芝蘭此前曾敦促學校，利用大量常識解決涉及跨性別問題，指需照顧所有學生的福祉。對於此前有教師因在女校說「女孩們早晨」而遭到投訴，其後更被校方拒絕續約，喬芝蘭強調教師做法絕對無問題。

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責任編輯：李俊儀