【鋼鐵股】中鋼協：首季鋼材產量3.3億噸 按年增長5.8% 鋼鐵股逆市升

中國鋼鐵工業協會發文指出，今年1至3月，中國粗鋼產量2.6億噸，按年增長6.1%；生鐵產量2.2億噸，同比增長7.6%；鋼材產量3.3億噸，增長5.8%。焦炭產量1.2億噸，增長3.8%。

鞍鋼股份（00347）今日（18日）收報2.68元，升1.1%；馬鞍山鋼鐵（00323）收報1.82元，升1.7%；中國東方（00581）收報1.33元，升0.8%。

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國家統計局數據顯示，2023年3月，中國粗鋼日均產量308.8萬噸；生鐵日均產量251.84萬噸；鋼材日均產量410.5萬噸。

3月份，中國粗鋼產量9,573萬噸，按年增長6.9%；生鐵產量7,807萬噸，增長7.3%；鋼材產量1.27億噸，增長8.1%；焦炭產量4,178萬噸，增長3.1%。

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記者：李兆明