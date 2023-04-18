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英國失業率意外上升至3.8% 薪資增長5.9% 高於預期

環球政經 12:19 2023/04/18

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在截至2月份的三個月裡，英國的失業率意外上升，但薪資增長仍高於預期，代表英國央行（BoE）在判斷是否進一步加息時所面對的兩難處境。

國家統計局表示，失業率上升至3.8%，是2022年第二季度以來的最高值。截至1月的三個月的年薪增長被修正為5.9%，截至2月的三個月保持在這一水平，遠高於《路透社》調查預測5.1%。不包括獎金，工資增長保持在6.6%。

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國家統計局統計員Darren Morgan說，工資的增長速度繼續比價格慢，所以收入的實際價值仍在下降，儘管公共部門和私營部門收入增長之間的差距繼續縮小。

英國消費者價格通脹率在10月份達到了40多年來的最高值11.1%，2月份仍然是兩位數。

英國央行預測，隨著能源批發價格的下降，通貨膨脹率將在今年年底前降至4%以下，但金融市場認為，英國央行有80%的可能性在下個月的第12次會議上將藉款成本從4.25%提高到4.5%。

英國的經濟不活躍率比上一季度下降了0.4個百分點，至21.1%，是截至2022年5月的三個月以來的最低值，而職位空缺數量減少了4.7萬個，至110.5萬個，是截至2021年8月的三個月以來的最低值，不過仍比大流行之前高出30.4萬個。

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責任編輯：張瑋婷

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