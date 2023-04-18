【比亞迪1211】比亞迪：今年銷量目標300萬輛 豪華品牌「仰望」登場 預售價110萬人幣

比亞迪（01211）品牌及公關處總經理李雲飛在2023上海車展上表示，今年集團總銷售目標為300萬輛，包括中國及海外市場。此外，比亞迪展出旗下豪華品牌「仰望」U8及U9兩款車型，當中U8更正式開始預售，官方預售價為109.8萬元人民幣。

對於近期內地汽車掀起減價戰，李雲飛指出，今年年初消費者心態比較保守，導致汽車銷量不佳，一些品牌比較着急，開始價格戰，但這種行為對品牌傷害很大，這很有可能會加速新能源滲透率增長提速。他預測，很可能今年年底新能源車滲透率就將達到50%，明年甚至有希望50%滲透率起步。

至於比亞迪在車展中，亦展示了仰望U8及U9兩款型號，其中仰望U8正式開啓預售，並推出兩大版本：豪華版和越野玩家版，會上宣布官方預售價格為109.8萬元人民幣。李雲飛表示，仰望品牌將在今年第三季末開始交付。

比亞迪U8及U9外型

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仰望U8定位為百萬級高端新能源硬派越野車。基於兩大自主研發的核心技術成果：易四方技術及雲輦-P智慧液壓車身控制系統。其中，易四方技術能讓U8實現極限操穩、應急浮水、原地轉頭和敏捷轉向等場景功能。

官方說明指出，U8最大動力輸出超1,100匹馬力，0-100公里加速時間為3.6秒。U8 CLTC純電續航里程最大為180公里，30%至80%快充時間最低為18分鐘。

此外，比亞迪「驅逐艦07」首發亮相上海車展。這是比亞迪海洋網首款B+級超混轎車，將於今年三季度上市，價格區間在20萬至25萬元人民幣。

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記者：李兆明