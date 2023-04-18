【異動股】 太平洋航運首季乾散貨船日均收入大跌 大行紛紛下調目標價

太平洋航運（02343）公布首季營運數據，由於乾散貨運市場於年初表現疲弱，兩個核心業務收入錄得大跌。多間大行下調太航目標價，拖累股價今早（18日）急挫，一度低見3.08元，大跌逾9%，收報3.21元，跌5.3%，成交額2.1億元。

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公司公布第一季小靈便型船同超靈便型乾散貨船日均收入，按年分別大跌43%及58%。公司預期，第一季度的市況通常是全年最疲弱，對未來乾貨運保持樂觀，有極大空間於2023年餘下時間以高於第一季度的租金訂立新的貨運合約。

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美銀證券研究報告指，太航今年第二季的運費略低於預期，將其今年的運費預測下調10%，並將其目標價由4.75元下3.2%調至4.6元，重申「買入」投資評級。該行指，公司上半年的運費反映出今年有望實現強勁的股本回報率至中高雙位數。

大摩研究報告指，市場正在持續地緩慢復甦，相信將有利太航估值，維持其「增持」投資評級，目標價由4.17元下調1.9%至4.09元。該行將公司今明兩年經常性淨利潤預期分別下調43%和31%，分別降至3.33億美元和4.27億美元，以反映今年開始低於預期後較低的等價期基準日均收入預測，不過目前資產價格穩健且正在改善，至少在未來12到18個月內將從乾散貨航運上升周期中受惠。

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記者：郭秀慧