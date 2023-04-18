【多圖】啟德天瀧最快月底招標推　今邀藝人李施嬅表演鋼琴　稱「自己投資物業未曾蝕錢」

恒地（00012）、中國海外(00688)、華懋、帝國集團、新世界(00017)及會德豐地產合作發展的啟德天瀧，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，周五率先開放示範單位予VIP預覽，暫已錄逾800人預約，氣候周六對公眾開放。視乎市場反應，有機會下周公布銷售安排，最快4月底前以招標形式推售不少於114伙，定價將參考啟德區內物業成交價。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目會所設多個宴會廳，其中 「海鑽廳」可飽覽維港景致，而設有三角鋼琴的前廳「天籟廳」帶來席前難忘時光，發展商今日更請來女藝人李施嬅即場演奏鋼琴。

李施嬅亦有分享個人投資心得，指演藝行業不穩定，多年前已有買樓投資的習慣，除了在港有一個物業作投資用途外，於新加坡及美國均有投資一些房地產項目 ，更指「自己投資物業未曾蝕錢」。長遠睇好本港樓市，認為即使樓價有所下跌，幅度亦不見得會很大，故未來亦有意繼續在港投資物業。

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現時仍在租樓的她，表示有於近年購入心儀單位自住的想法，其中海景屬必要因素之一，指自己工作壓力很大，需要多望望海景舒壓，故對天瀧單位亦有興趣，傾向購買三房以上的大單位，指自己需要有衣帽間，另外亦想可以招呼親朋好友。

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