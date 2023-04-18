  • 27°C
香港時間 : 2023418日 (週二) 18:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【多圖】啟德天瀧最快月底招標推　今邀藝人李施嬅表演鋼琴　稱「自己投資物業未曾蝕錢」

即時新聞頻道, iMoney智富, 股樓投資 17:31 2023/04/18

分享：

分享：

恒地（00012）、中國海外(00688)、華懋、帝國集團、新世界(00017)及會德豐地產合作發展的啟德天瀧，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，周五率先開放示範單位予VIP預覽，暫已錄逾800人預約，氣候周六對公眾開放。視乎市場反應，有機會下周公布銷售安排，最快4月底前以招標形式推售不少於114伙，定價將參考啟德區內物業成交價。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目會所設多個宴會廳，其中 「海鑽廳」可飽覽維港景致，而設有三角鋼琴的前廳「天籟廳」帶來席前難忘時光，發展商今日更請來女藝人李施嬅即場演奏鋼琴。

李施嬅亦有分享個人投資心得，指演藝行業不穩定，多年前已有買樓投資的習慣，除了在港有一個物業作投資用途外，於新加坡及美國均有投資一些房地產項目 ，更指「自己投資物業未曾蝕錢」。長遠睇好本港樓市，認為即使樓價有所下跌，幅度亦不見得會很大，故未來亦有意繼續在港投資物業。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

現時仍在租樓的她，表示有於近年購入心儀單位自住的想法，其中海景屬必要因素之一，指自己工作壓力很大，需要多望望海景舒壓，故對天瀧單位亦有興趣，傾向購買三房以上的大單位，指自己需要有衣帽間，另外亦想可以招呼親朋好友。

【多圖】啟德天瀧示範單位陪你睇 臨海大宅型格設計顯氣派【下一頁

 

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

同場加映【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

天瀧 啟德 帝國集團 李施嬅 新世界 中國海外 恒基 會德豐地產 華懋 私人屋苑

上一篇文章

港大創立方聯盟成立 望促進ESG項目合作及人才培養

下一篇文章

【內險股】 中國太保首季財險收入增16.8% 股價升逾4% 創52周高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【政府工】政府物流服務署請 助理物料供應主任 中五學歷捱上去 月薪最高達5.4萬元
【政府工】政府物流服務署請 助理物料供應主任 中五學歷捱上去 月薪最高達5.4萬元
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋 G7
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋 G7
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款