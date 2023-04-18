【大行報告｜滙豐】摩通料滙豐首季稅前盈利增長將見頂　降目標價至61元

▲ 【大行報告｜滙豐】摩通料滙豐首季經調整稅前利潤增長將見頂 降目標價至61元

摩通發表報告指，由於地區性銀行每股盈利及資本回報存在潛在下行風險，目前對地區性銀行抱審慎態度。該行預測滙豐 （00005） 首季經調整稅前利潤（PBT）增長率將見頂，認為在業績公布後便是獲利的時機，將其評級從「增持」下調至「中性」，目標價由66元下調至61元。而渣打 （02888） 目標價亦從85元降至78元，評級為「增持」。

摩通又預計按年淨息差將在今年見頂，該行指，不論是美聯儲，還是英倫銀行，都有機會在下半年停止加息和明年減息。若果孳息曲線每移動25個點子，滙豐及渣打的PBT分別會受3.2%和3.8%的影響。

再者，滙豐的中國房地產減值仍是有減值風險，雖然其比重較亞洲同業為少，但反而受宏觀經濟減慢所拖累。該行又指，隨時存款貝塔系數上升，以及內地及本港市場以外貸款增長放緩，導致銀行淨利息收入有下行風險，宏觀環境不明朗亦令市場信用風險上升。

另外，該行認為滙豐和渣打的資本回報上行空間有限。摩通估計兩者今、明年總派息及回購等同於20%及18%，高於中國銀行，但與國企銀行的比率相近（建行18%、交行17%），因此相信滙豐和渣打的派息和回購規模有限。

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編輯：姚卓然