【材•智論@iM網欄】 香港公共文化項目 單車結合公廁

提起香港的公廁，大家會想到甚麼？污糟？殘舊？臭氣沖天？可以不去就不去？但最近在大埔白石角新落成的一座公廁，卻成為了遊人的打卡熱點，引起了網民的注意，甚至連傳媒都紛紛報道，更以「天幕下的公廁」來形容它。

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這座位於大埔科學園附近的全新白石角公廁，最大特色是有一大片玻璃天幕，可採集天然陽光，予人明亮清新之感。而天幕下亦懸掛了多個單車輪作裝飾，點出這個公廁的主題：單車。因為它正正就在單車徑之側。不少遊人踏單車經過，都會被它吸引而停下，進去「方便」一下之時，同時被它的獨特設計及衛生舒適而驚艷，甚至有網民形容說：「以為自己身在日本！」

而它不單止有主題、有設計，更加有科技。近年香港政府積極推廣智能公廁，這個白石角公廁就是其中一個項目。設備方面，它配備了免觸式廢屑箱、自動感應式水龍頭、自動梘液機、感應式沖廁等，而更加特別的是設有播放單車歷史宣傳片或海報的智能鏡，以及用低碳方式淨化空氣的植物綠化牆等。

以上這個新舊交融的智能洗手間，有幸筆者的公司團隊也能參與其中。這個項目前後歷時兩年多，絕對是「有血有汗」。項目剛開始就遇上新冠疫情，所有工作都受影響而要煞停。後期雖可復工，卻又因為歐美疫情而影響原材料供應，甚至阻礙了我們向當局提交樣版供審批。直到排除萬難取得外國廠家的樣版後，才發現挑戰才剛剛開始。

由於有份參與的各政府部門都對這個白石角公廁項目十分重視，為了能夠完美地體現設計師的意念，各部門負責人對物料的質感、顏色的配襯、各種部件的配搭，即使是細小如一口螺絲，均經過嚴格的挑選！因此，單單是提交樣版的流程已經是多番轉折。幸好我們團隊非常專業地堅持下去，沒有「投降」，最終令所有細節都逐一完成審批，共同成就了這個顛覆香港公廁文化的項目。縱使這個項目在時間和資源上都大大超出了我們的預算，但筆者還是非常感恩有機會參與這個有價值和意思的項目。

我個人很欣賞這個項目的原因，是它在整個設計中加入了單車元素，配合白石角公廁身處的社區環境（沙田／大埔單車徑），將這個最受香港人歡迎的單車徑故事，放到全新以智能運作的公共設施上，以新舊交融的手法去展現這獨有的香港文化。其實香港許多社區都各具特色，滿有文化故事，例如：上環文武廟、深井燒鵝店、油麻地果欄、深水埗布市場等。很期望政府在社區建設公共設施時，可花一點心思，將該區的獨有文化故事呈現在設計中。

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作者_黃志明（Eddy）簡介： 集寶建業有限公司創辦人 集寶建業（Jibpool）創立於1997年，過往參與多個公私型機構、發展商大型項目，致力於為客戶提供一站式智能洗手間和物業管理方案，以及多款高級歐洲環保建材。Jibpool亦曾獲多個綠色建築及環保獎項，為行業提供符合LEED和HK BEAM的綠色建築方案，以配合企業可持續發展和ESG策略。

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