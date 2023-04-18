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【大行報告】料電動車組合增影響毛利率 滙豐研究下調吉利目標價至15.7元

股樓投資 18:57 2023/04/18

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滙豐研究表示，吉利（00175）去年純利較預期高5%，但主要是由於一次性投資收益，而毛利率因電動車而攤薄，低過該行預期。該行因此將公司今明兩年的純利預測下調5%至7%，料不斷增加的電動車組合會在早期階段為公司毛利率帶來壓力。該行將對公司目標價由16.7元下調至15.7元，並維持「買入」評級。吉利周二（18日）收報10.38元，跌幅1.3%。

 

【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

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該行指出，公司股價在過去兩個月已回調14%，認為已反映首季需求疲弱，以及定價競爭或損害公司收益的問題。隨著公司去庫存和更多新車型可能在第二季推出，該行料行業定價將趨於穩定，而原先等待更優惠價格的消費者亦將開始購買活動。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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該行亦認為，吉利的新電動車型周期會在第二季開始，包括Zeekr X、Galaxy PHEV L7/L6等多款車型屆時將會推出，並擴大分銷渠道。該行預料，吉利持續的新品發布及4月上海車展將推動其第二季及下半年的銷量回升，並將推動其股價向上。

 

 

【同場加映】溫股知新：恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
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記者：鄭昊彤

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大行報告 港股 吉利汽車（00175） 汽車 買入 目標價

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