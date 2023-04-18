【券商點睇】受惠新產品及新市場拓展 料同仁堂醫藥今年可保雙位數增長

第一上海表示，同仁堂醫藥（03613）核心產品穩健增長，新市場、新產品增長提速。受益於新產品、新市場的拓展等，該行預計公司今年將保持雙位數增長，予目標價19.7元，較現價有32.7%的上行空間，並維持「買入」評級。同仁堂醫藥周二（18日）收報 14.96元，升幅3.3%。



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該行指出，公司核心產品安宮牛黃丸在下半年需求集中爆發，銷量全年穿現個位數增長； 靈芝孢子粉則受物流不暢影響較大，銷量略有下滑。 公司大品種產品合計收入12.7億港元，同比增長3.4%。 隨著2023年疫情緩解，原物料供應和物流正常化，將進一步消化2022年的積壓需求，實現更高的增速。

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公司同時亦積極與高校合作，推進安宮牛黃丸的循證研究中取得突破性進展，為安宮牛黃丸的國際市場拓展打下學術基礎。該行指， 安宮牛黃丸目前在越南的社冊工作已接近尾聲，公司在東南亞佈局也正積極推進中，海外證冊和生產方面有望不久取得實質進展。另外公司海南旗店已成功入駐海口國際免稅城，打開了全新銷售管道。 新產品上，全新的抗衰老牽品保齡、仙齡系列的發布，也為公司提供了新的收入增長點。

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記者：鄭昊彤