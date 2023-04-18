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港大創立方聯盟成立 望促進ESG項目合作及人才培養

股樓投資 17:41 2023/04/18

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香港大學經管學院旗下的香港大學創立方，於周二（18日）宣佈成立香港大學創立方聯盟，以促進成員在環境，社會及管治（ESG）議題項目的合作，以及為香港培養ESG人才。港大創立方表示在聯盟成立後，將會聯同其成員展開定期活動 ，包括於每年四月舉辦的年度 ESG 論壇。

 

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香港大學經管學院院長蔡洪濱教授表示，ESG除了成為環球投資趨勢，亦已成在香港投資的關鍵領域，望聯盟可創造更多機遇，而且配合國內發展ESG，可以與中國的ESG研究結合。

香港金融發展局主席李律仁則指出，香港缺乏ESG領域人才，望藉聯盟加強人才培訓，並指出ESG目前在環球未有一定行量標準，期望香港日後發展會成為能訂下準則的一份子。

 

延伸閱讀：一文看清美團小米績後   大行最新評級和目標價【見下頁

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除了ESG論壇，港大創立方亦表示將與聯盟成員聯合發佈 ESG 白皮書，同時將於每月主辦 ESG 系列講座，並由聯盟成員協辦。此外港大創立方將每月舉辦聯誼活動，促進成員企業及機構代表會面及交流，加強成員間的連緊，亦會協調成員企業及機構和港大經管學院學生對接 ESG 項目的實習機會，並會應要求連繫港大經管學院與香港大學創立方成員機構，共同發表 ESG 研究報告。

 

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記者：鄭昊彤

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ESG 大學 香港大學 實習 李律仁 香港金融發展局

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