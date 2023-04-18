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【消費優惠】PayMe推新一輪消費券優惠 一文了解多項折扣細節

理財智慧 20:10 2023/04/18

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適逢消費券派發，PayMe推出新一輪消費券優惠，PayMe今次與逾30個品牌合作推出活動，覆蓋餐飲食肆、運動用品、日常用品及時裝等商戶，優惠總值超過港幣4,000萬元。

【職場趣聞】去旅行一定要買手信? 唔買又得唔得呢?【下一頁

【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

據了解，今次是PayMe首度與屈臣氏合作推出消費券優惠，折扣高達港幣100元，用戶不論是否使用PayMe領取消費券，均可享相關折扣。

用戶在推廣期內於下列商戶可享快閃優惠券及多項折扣優惠：

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【2023消費券】到OK便利店用八達通領消費券　可獲總值$20現金券【下一頁

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撰文：鄭日棱

 

 

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