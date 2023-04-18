【消費優惠】PayMe推新一輪消費券優惠 一文了解多項折扣細節

適逢消費券派發，PayMe推出新一輪消費券優惠，PayMe今次與逾30個品牌合作推出活動，覆蓋餐飲食肆、運動用品、日常用品及時裝等商戶，優惠總值超過港幣4,000萬元。

【職場趣聞】去旅行一定要買手信? 唔買又得唔得呢?【下一頁】

【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

據了解，今次是PayMe首度與屈臣氏合作推出消費券優惠，折扣高達港幣100元，用戶不論是否使用PayMe領取消費券，均可享相關折扣。

用戶在推廣期內於下列商戶可享快閃優惠券及多項折扣優惠：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【2023消費券】到OK便利店用八達通領消費券 可獲總值$20現金券【下一頁】

【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭日棱