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中國首季經濟增長超預期　重開下消費復甦強勁

宏觀解讀 16:18 2023/04/18

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中國首季經濟增長超預期，按年大升4.5%，顯示取消清零政策和大規模感染後經濟正在全面復甦。儘管4.5%增長低於全年增長目標5%左右，考慮去年因上海封控及大規模感染導致的第二季及第四季的低基數效應，全年經濟增長達成5%左右的目標的難度不高。中國亦同時公布3月份數據，防疫限制完全撤銷一段時間後，社會消費品零售金額按年大升10.6%，但工業生產及固定投資弱於預期，顯示經濟復甦比較參差。

總體而言，中國GDP增長超預期仍屬利好消息，全球加息潮後歐美地區經濟衰退陰霾並未有拖累中國經濟重開的步伐。中國消費市道暢旺，意味民眾的消費需求已經全面恢復，黃金週假期消費值得期待。另外，受內需帶動的經濟增長對海外國家經濟衰退的風險的韌性較強。假如中國能達成全年經濟增長5%左右的目標，將會跑贏歐美國家。在聯儲局即將停止加息的預期高唱入雲下，中美利差再度擴大的空間不大，中國投資將會繼續受外資青睞，資金流將為人民幣帶來升值動力。

責任編輯︰梁浩碩

【開市追揸沽】內地首季GDP前瞻 消費券及「五一」受惠股追蹤

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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