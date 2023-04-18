▲ 【最優惠利率】信銀國際卓亮：拆息倘續沒上升 港銀5月加P壓力降 料今年香港樓價或升5%

信銀國際首席經濟師卓亮表示，相信美國會在今季結束加息周期，料美國聯儲局下月初加息0.25厘，便非常接近周期尾聲，近期港元拆息（HIBOR）未見上升，亦與市場對美息預期有關，而銀行體系總結餘近期的下跌，看來沒引來港元拆息有明顯回升，若拆息未仍持續未見上升壓力，會間接令香港銀行下月上調港元最優惠利率（Prime rate， P）的壓力減少。

他相信美國今個加息周期以來對香港利率環境的影響經已大部分反映，銀行是否再上調P取決港元拆息會否有升壓，暫未見到有關壓力，故相信銀行未來再上調P的空間非常有限。他表示，由於上述利率環境情況，加上預期香港經濟今年轉為增長接近4%，且失業率料年內平穩下滑，今年底料僅3%，相信今年樓價按年或有5%反彈空間。

內地今公布今年第1季度GDP按年增4.5%，勝於預期的4%。卓亮表示，相信與內地零售表現較預期強、3月中國出口表現顯示韌性不錯等有關，認為內地今年可實現全年GDP增長5%目標。他又指，今年首3月內地貨幣供應增長非常快，流動性仍相對充裕，料內地未必迫切推大規模寬鬆貨幣措施，認為年內內地貨幣政策應為中性。他又指，內地房產市道氣氛改善，很多城市樓價按月錄環比升幅，但內房投資會否加速仍有待觀察，相信未必迅速返回增長軌道。

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記者：胡學能