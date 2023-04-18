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【MPF】首季MPF總資產值逾1.1萬億元 宏利管理資產總額重上3千億

16:13 2023/04/18

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首季整體MPF總額升值至逾1.1萬億元。

據強積金（ MPF ）專家積金評級的最新統計，今年首季有4間MPF服務提供者的市場佔有率按季出現變化。先說上升者，宏利 （00945） 及富達上升0.1個百分點；反觀，滙豐（HSBC）及景順齊跌0.1個百分點。受第一季MPF大翻身，平均回報勁彈逾4%影響，宏利管理的資產值也水漲船高，重上3000億元，截至3月底止達3000.1億元，首季驟增逾百億元，續膺榜首。

市料受託人的市佔率上升，相信並非大批成員跳糟轉會，反而受旗下基金升值所刺激，當中以宏利旗下的歐洲股票基金及北美股票基金為大贏家；積金評级指，第一季MPF投資整體收益逾427億元，帶挈總額衝上逾1.1萬億元，或驟增逾579.4億元。

17間MPF營辦商的市佔率：

  • 宏利27.1%
  • 滙豐17.7%
  • 永明金融11.3%
  • 友邦 （01299） 8.9%
  • 中銀保誠7.2%
  • 恒生 （00011） 5.8%
  • 信安及BCT銀聯同為5.6%
  • 富達4.4%
  • 東亞 （00023） 2.6%
  • 景順1.8%
  • 交銀香港0.7%
  • 新地 （00016） 僱主營辦計劃佔0.6%
  • 雲鋒金融 （00376） 擁有的萬通、及中國人壽齊佔0.4%
  • 尚乘0.07%
  • 海通約0.05%

此外，打工仔緊盯的收費問題，積金評級指3月底MPF的總資產值逾1.1萬億元；而積金局網站顯示，計及基本使費的基金平均開支比率（FER），由2月的1.34%，下跌0.01個百分點，3月份報1.33%。

順帶一提，若只以單月變化來看，3月份僅兩大龍頭的市佔率有變，宏利按月增0.2個百分點，滙豐卻微跌0.1個百分點。

相關文章：【MPF】強積金供款入息基準據報籌備檢討　每月供款上限或增至2750元

【MPF】積金評級：今年首季強積金回報逾4%　強積金成員平均賺幾多？

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

交銀香港 東亞銀行（00023） 富達 BCT銀聯 信安資金管理 恒生銀行（00011） 中銀保誠 友邦保險（01299） 永明金融 滙豐控股（00005）

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