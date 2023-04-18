【MPF】首季MPF總資產值逾1.1萬億元 宏利管理資產總額重上3千億

▲ 首季整體MPF總額升值至逾1.1萬億元。

據強積金（ MPF ）專家積金評級的最新統計，今年首季有4間MPF服務提供者的市場佔有率按季出現變化。先說上升者，宏利 （00945） 及富達上升0.1個百分點；反觀，滙豐（HSBC）及景順齊跌0.1個百分點。受第一季MPF大翻身，平均回報勁彈逾4%影響，宏利管理的資產值也水漲船高，重上3000億元，截至3月底止達3000.1億元，首季驟增逾百億元，續膺榜首。

市料受託人的市佔率上升，相信並非大批成員跳糟轉會，反而受旗下基金升值所刺激，當中以宏利旗下的歐洲股票基金及北美股票基金為大贏家；積金評级指，第一季MPF投資整體收益逾427億元，帶挈總額衝上逾1.1萬億元，或驟增逾579.4億元。

17間MPF營辦商的市佔率：

此外，打工仔緊盯的收費問題，積金評級指3月底MPF的總資產值逾1.1萬億元；而積金局網站顯示，計及基本使費的基金平均開支比率（FER），由2月的1.34%，下跌0.01個百分點，3月份報1.33%。

順帶一提，若只以單月變化來看，3月份僅兩大龍頭的市佔率有變，宏利按月增0.2個百分點，滙豐卻微跌0.1個百分點。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪