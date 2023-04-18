▲ 【業務轉型】尚晉攻藝術收藏領域 今年是Artelli「品牌投入期」、對公司業績前景「好樂觀」

國際品牌時尚服裝零售商尚晉國際控股 （02528） 近年進行業務提升，開創融合時尚、藝術和生活品味的零售新模式，朝生活消費體驗方面發展，並創立了多維體驗品牌藝術空間Artelli。尚晉國際控股執行董事兼Artelli創辦人方日明表示，藝術收藏板塊的投資回報率較傳統零售服裝業務大，形容現時是「品牌投入期」，由於中國通關後，市場恢復速度迅速，對今年公司業績前景「好樂觀」。

方日明指，留意到疫後年輕的消費者更注重體驗，客群消費力分野更大，而不同國家及城市亦正探索「文化+商業」的發展模式，惟市面上較少在黃金地段設有藝術空間，故藝術收藏領域的市場發展空間大。他又指，鑑於公司擁有多年從事零售品牌的經驗，以及與地產商關係良好，為每個藝術項目的投資成本帶來優勢，取得展覽地段的面積及位置也較佳。

料明年起拓展至國際市場

Artelli主攻高端客群，今年將是於大中華區的「品牌投入期」，明年將會拓展至全球，目標於未來五年將Artelli拓展至世界各地，包括東京、首爾、紐約、倫 敦、巴黎等地。方日明透露，今年第三季在澳門將會推出大型藝術項目，年內在香港的地標也有合作。

Artelli今年3月於香港推出了「BE@RBRICK WORLDWIDE TOUR 3」展覽，雲集來自100位國際知名創意單位設計的獨家BE@RBRICK 1000% 藝術品。

他指，目前展覽會先以期間限定方式進行，期望明年將會在香港、上海、台灣等地設立定點的藝術空間。

另外，公司有意將於今年第三季推出主打大眾市場的新品牌「Asce」，藝術品價格介乎幾百元至10多萬元。

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記者：袁諾曦