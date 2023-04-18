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【蘋果新措施】為符合歐盟規定　爆料達人：iOS 17允許側載App

科技 16:18 2023/04/18

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彭博記者Mark Gurman爆料指蘋果計畫於iOS 17中開放側載，即允許用戶從官方 App Store以外的途徑，下載和安裝App。

蘋果（Apple）過往為了保護自家生態圈，一直以安全為由禁止iPhone用戶安裝非官方App store的應用程式（App）。不過鑑於歐盟的《數碼市場法》（Digital Markets Act, DMA）將於明年正式生效，彭博記者Mark Gurman就爆料指蘋果將被迫開放生態圈，並計畫於iOS 17中開放側載，即允許用戶從官方 App Store以外的途徑，下載和安裝App，確保裝置符合法規。

【惡意程式】攻擊對象不只Windows　Mac系統成LockBit勒索軟件新目標

【蘋果漏洞】自家Apple Music音樂資料庫　竟出現於他人播放列表上？

知名蘋果爆料人兼彭博記者Mark Gurman近日指出，蘋果將於iOS 17中首次允許iPhone用戶於App Store以外的平台，下載應用程式。意味著開發者可節省App Store的上架費，以及減少蘋果的抽成。不過Gurman就提醒，若屆時用戶透過非官方渠道下載應用程式，就要自行負責自身安全。Gurman補充，預計在明年之前，iPadOS也將支援程式側載，以符合歐盟的新法規。

事實上，歐盟數碼市場法對蘋果的服務帶來重大變革，包括：App Store、訊息、FaceTime、Siri 等，將無法再以封閉形式營運。

【蘋果動向】蘋果開發者大會WWDC 6月舉行　MR裝置將亮相？

責任編輯：曾曉汶

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