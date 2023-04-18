【安踏體育 2020】安踏體育折讓8.8%配股 籌117億元 股價曾挫近9% 一度跌穿配股價

近期不斷傳出股東套現消息，最新有內地體育用品股安踏體育（02020），宣布以先舊後新方式配售1.19億股，佔擴大後股本4.2%，每股配售價為99.18元，較昨日（17日）收市價108.8元折讓8.8%，預期集資淨額達約117.3億元。股價隨即急跌，一度跌穿配股價，最低見過99.05元，最多跌9%，收報100.7元，仍大跌7.5%，成交額165.4億元，為表現最差藍籌。

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公司預期，配售事項淨集資約117.3億元，擬用於償還集團未償付的財務負債及一般營運資金。

另外，公司宣布，根據債券的條款及條件及基於先舊後新配售股份事項，於2025年到期的10億歐元零息有擔保可換股債換股價，由101.9元下調至101.46元，調整將自股份發行事項完成當日生效，惟該完成將不遲於配售及認購協議日期後14日（即今年5月1日）發生。於調整後及假設悉數轉換債券，債券將轉換成8,522.18萬股，相當於公司擴大後股本約3.04%。

大行予安踏體育投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧