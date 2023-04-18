美國財政部指或有人提供虛假的文件 以逃避俄羅斯石油進口價格上限

美國財政部周一（17日）警告，稱俄羅斯可能通過東西伯利亞太平洋（ESPO）管道和俄羅斯東部港口出口的原油可能規避俄羅斯石油價格上限。

該部門的外國資產控制辦公室（OFAC）指，有報告稱ESPO和其他通過科茲米諾等太平洋港口出口的原油的交易價格可能高於西方國家對俄羅斯施加的60美元的價格上限，而且美國可能在不知情的情況下為這些交易提供服務。

包括美國在內的七國集團和歐盟自去年年底開始對俄羅斯的原油運輸設置了上限，作為2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後對其制裁的一部分。

「這些美國服務提供商可能不知道他們正在提供涉及在價格上限以上購買的俄羅斯石油的承保服務，因為參與出口的非美國人可能提供了不完整或虛假的文件，或使用了其他欺騙性做法，」外國資產管理處警告道。

根據價格上限計劃，七國集團國家（G7）和歐盟的公司只有在俄羅斯石油和石油產品的銷售價格高於上限時，才允許為其提供運輸、保險和融資服務。

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外國資產管理處表示，一些油輪可能在操縱其自動識別系統，這種做法被稱為欺騙，以掩蓋其在科茲米諾或其他港口的停靠。欺騙行為也可以掩蓋船與船之間的轉移，以掩蓋俄羅斯石油的來源。

該辦公室說，船主和其他服務供應商可以利用石油市場參與者的記錄和證明，即他們所服務的俄羅斯石油是在上限以下購買的，以避免處罰。

外國資產管理處表示，逃避、規避或違反價格上限的個人或公司可能會受到民事或刑事執法行動的處罰。能源政策分析公司Rapidan Energy Group表示，懲罰措施可能包括罰款。

警告也指，運輸、貨運和保險費用不包括在價格上限中，但如果不逐項列出這些費用，就可以用來掩蓋購買高於上限的俄羅斯石油的行為。外國資產管理處還建議交易商保留顯示以上限或低於上限的價格購買俄羅斯石油和石油產品的文件。

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責任編輯：張瑋婷