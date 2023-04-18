美聯儲堅定加息不動搖

美聯儲3月FOMC會議宣佈繼續加息25個基點。針對近期矽谷銀行「暴雷」事件以及瑞信收購風波造成全球金融市場不穩定性加劇，美聯儲主席鮑威爾強調美國銀行系統具備足夠的韌性。同時指出，銀行系統信用收緊可能會進一步影響通脹，近期銀行業的「緊信用」相當於加息。從點陣圖來看，年內利率中值預期將在5.1%，這意味著未來還有至少一次加息的空間，降息則大概率出現在明年。在金融不穩定性加劇和持續通脹壓力之間，美聯儲短期內將不再強求更激進的利率水準，但長期內並不會輕易改變貨幣政策的審慎基調。

首先，貼現視窗操作具有臨時性，不代表聯儲重啟擴表。截止3月21日，美聯儲已經通過貼現視窗操作，銀行定期融資計劃和直接向實體提供貸款，共計釋放3000億美元的流動性。然而，從議息會議上鮑威爾的回應來看，儘管貼現視窗被視為聯儲最傳統的擴表方式，但本次的貼現視窗操作僅僅是為了應對短期的流動性風險，從而作為「最後貸款人工具」為多家美國銀行提供資金支援。同時鮑威爾也強調了中長期將繼續堅持縮表。相比公開市場操作，貼現視窗的期限最長為90天，因此部分的流動性支援不具備長期性和可持續性。

其次，當前美國回購市場表現仍穩定，回購利率仍在聯儲利率的控制區間內。不同於貼現視窗操作，公開市場操作是聯儲日常管理流動性的貨幣投放常規方式。無論是聯儲的貼現視窗工具還是近期出台的針對性銀行救助方案，均無法反映貨幣市場對資金長期的「剛需」已經形成。但一旦在回購市場中出現超額流動性的劇烈波動時，這將在某種程度上被視為金融市場系統性風險來臨的信號。我們認為，這種信號更像是一種市場「灰犀牛」來臨前的信號。

最後，短期內聯儲可能將被動容忍高通脹的持續，這或將加大美國經濟陷入「滯脹」的可能通脹壓力仍大。儘管現有的市場資料和先行指標未能反映美國金融市場整體當前存在較大的流動性缺口，但銀行業事件引發的一系列金融資產安全恐慌可能將繼續在金融市場當中蔓延。疊加美國當前核心通脹壓力仍大，預計未來數月美國多數銀行可能開始出現信用收縮情況，這將加劇美國經濟進一步面臨滯脹的風險。此外，結合聯儲的三月經濟預測，我們認為隨著二季度租金通脹開始下行，將使美國核心通脹存在進一步下行的空間，為美聯儲短期內暫停加息提供支援。中長期來看，基準假設內，2023年年底聯儲基金利率的中值預期為5.1%。

責任編輯︰梁浩碩

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