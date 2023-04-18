  • 28°C
香港時間 : 2023418日 (週二) 16:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

跑道區首個落成新盤再錄租務成交　維港1號高層海景3房　月租2.98萬

股樓投資 15:46 2023/04/18

分享：

分享：

啟德跑道區首個落成新盤「維港1號」近期屢錄租賃成交。香港置業曹婉琴說，屋苑2A座高層B室，實用面積766平方呎，三房間隔，向東，望海景，月租叫價3.3萬元，約兩星期後，吸引區內客洽詢，經議價後減價3,200元，以2.98萬元租出，實用呎租約38.9元。

曹婉琴透露，據悉租客為情侶，心儀單位享開揚海景，故在睇樓兩次後，即決定承租。 

資料顯示，業主於2021年7月以約2,332.6萬元購入上述單位，以月租2.98萬元計，業主享約1.5厘租金回報。 

延伸閱讀【多圖】University Hill示範單位陪你睇 不設走廊 室内空間更實用【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

同場加映【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

維港1號 香港置業 二手市場 私人屋苑

上一篇文章

【中移動941】傳中移動研究收購 香港寬頻午後升逾一成

下一篇文章

【消費券】不可兌換現金 合謀套現可能干犯刑事罪行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【政府工】政府物流服務署請 助理物料供應主任 中五學歷捱上去 月薪最高達5.4萬元
【政府工】政府物流服務署請 助理物料供應主任 中五學歷捱上去 月薪最高達5.4萬元
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋 G7
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋 G7
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款