跑道區首個落成新盤再錄租務成交　維港1號高層海景3房　月租2.98萬

啟德跑道區首個落成新盤「維港1號」近期屢錄租賃成交。香港置業曹婉琴說，屋苑2A座高層B室，實用面積766平方呎，三房間隔，向東，望海景，月租叫價3.3萬元，約兩星期後，吸引區內客洽詢，經議價後減價3,200元，以2.98萬元租出，實用呎租約38.9元。

曹婉琴透露，據悉租客為情侶，心儀單位享開揚海景，故在睇樓兩次後，即決定承租。

資料顯示，業主於2021年7月以約2,332.6萬元購入上述單位，以月租2.98萬元計，業主享約1.5厘租金回報。

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