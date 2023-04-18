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曾淵滄：港樓未來 借鑑星洲

名人薈萃 18:47 2023/04/18

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上期，筆者提及香港人口正在減少，有人擔心會影響樓價，但是我認為不會。理由是：人口減少的其中一個原因是移民，但是，移民只是短期事件，相信兩年內會停止。兩年後，想移民的人都走了，沒有更多人移民。理由二：香港特區政府正在全世界搶人才，現在只是開始，將來這些人才會源源不絕的來到香港，補充香港出生率低的問題。
理由三；新來港的人才收入高，他們不會排隊輪公屋，只會買私宅，因此私宅的需求會增加而不是減少。過去，香港每天有150個名額，讓內地人取單程證來香港與家人團聚，這些人一般上學歷低，收入低或無收入，只能申請公屋，沒有能力買私宅。現在，這類人的數量也正在減少中。
有錢移民 推升價格
以前香港男人可以輕易在內地娶妻，今日已經沒有這種故事了。因此，有資格以家庭團聚的理由申請單程證的人愈來愈少，取而代之的是人才移民，有錢的人才移民，不但補充人口，也提供私宅的需求。新加坡是一個很好的移民例子，過去20多年，新加坡人口大幅增加，新加坡出生率也是很低，大幅增加的人口就是移民，有錢的移民。
過去，新加坡90%的人住組屋，現在只有80%的人住組屋，組屋的需要與增加的速度比不上私宅，大量新建的私宅以滿足新移民，有錢的新移民，組屋二手價的升幅也遠遠比不上私宅，私宅也愈建愈豪華，價格也已經追近香港。

同場加映【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
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額外土地 無礙樓價
除了擔心人口減少，也有人擔心香港特區政府大力開發新界，提供大量的新土地，也準備填海，提供額外的土地，土地多了，會不會影響樓價？會的，但不會導致樓價下跌，而只是使到樓價不會上升，新加坡的經驗也是值得參考。
新加坡在50多年前獨立，獨立後至今，沒有一年不填海，填海已成常態，天天填海，新加坡面積增加了許多，但是樓價有下跌嗎？沒有，樓價依然在上升，理由就是之前提到的，新加坡每年都有大量學歷高、收入高的新移民流入，這些人撑起樓價，使到私宅的需求大幅增加，地產商也就大量設法增加供應，通過拆10層高的舊樓，建40層高的新樓方法增加供應，甚至連新加坡政府也在拆舊組屋，拆掉20層高的舊組屋，改建40層高的新組屋，新發展區的組屋就幾乎全是40層高。
從前特首林鄭月娥宣布，政府土地將會是70%建公共房屋，30%建私宅，到現任特首李家超說，新界北都會發展與交椅洲填海會同時進行，看到過去新加坡的歷史。

節錄自第808期《iMoney Wealth》置業安居

編輯：譚翠兒

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撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。

欄名 : 置業安居

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