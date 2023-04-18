▲ 【消費券2023】PayMe與逾30個品牌合作推逾4000萬消費券優惠 5月15日前合資格新用戶可獲高達100元購物優惠券

滙豐旗下PayMe推出新一輪消費券優惠，PayMe今次與逾30個品牌合作推出活動，覆蓋餐飲食肆、運動用品、日常用品及時裝等商戶，優惠總值超過4,000萬元。今次PayMe更首度與長和 （00001） 旗下屈臣氏合作推出消費券優惠，折扣高達100元。用戶不論是否使用PayMe領取消費券，均可享相關折扣。

現時有超過52,000間商店接受PayMe付款，包括本地初創、中小企商戶以至售賣日常用品的大型店舖，連繫PayMe逾290萬名個人用戶。

此外，PayMe最近亦調低用戶年齡門檻至12歲，協助約60萬名本地青少年掌握日常消費開支。即日起至5月15日，年滿12至18歲、35歲或以上的PayMe新用戶，可分別獲賞50元Circle K折扣優惠券及50元759阿信屋折扣優惠券。

用戶在推廣期內於下列商戶可享快閃優惠券及多項折扣優惠：

品牌 優惠 推廣期 食 Flash Coffee 惠顧滿港幣50元，即減港幣15元 即日起至7月15日 魚尚壽司 惠顧滿港幣60元，即減港幣3元 即日起至5月15日 鴻福堂 於門市惠顧滿港幣50元，即減港幣5元 即日起至4月28日 星巴克 於門市惠顧滿港幣88元，即減港幣8元 即日起至5月31日 吉野家 惠顧滿港幣60元，即減港幣5元 即日起至6月30日 一風堂 惠顧滿港幣150元，即減港幣30元 即日起至6月30日 燒肉Like香港 惠顧滿港幣250元，即減港幣50元 即日起至6月30日 丼丼屋 惠顧滿港幣250元，即減港幣50元 即日起至6月30日 豚丼のぶたはげ 惠顧滿港幣250元，即減港幣50元 即日起至6月30日 foodpanda 優惠一：惠顧滿港幣150元，即減港幣30元 優惠二：惠顧滿港幣180元，即減港幣30元 優惠一：即日起至4月23日 優惠二：4月24日至4月30日 大家樂 優惠一：上午11時後惠顧滿港幣40元，即減港幣4元 優惠二：下午5時後惠顧鐵板套餐滿港幣63元，即減港幣8元 優惠一：即日起至5月15日 優惠二：5月16日至6月30日 華御結 惠顧滿港幣45元，即減港幣5元 即日起至4月23日 買 日本城 購物即減港幣35元快閃優惠券 優惠一： 惠顧滿50元，即減15元 優惠二： 惠顧滿350元，即減35元 即日起至5月31日 FILA網店 惠顧滿1,000元，即減100元 即日起至4月30日 Marathon Sports 惠顧滿950元，即減50元 即日起至4月30日 Catalog 惠顧滿950元，即減50元 即日起至4月30日 Arena 惠顧滿300元，即減50元 即日起至4月30日 Cath Kidston 惠顧滿300元，即減50元 即日起至4月30日 Chevignon 惠顧滿950元，即減50元 即日起至4月30日 Teva 惠顧滿300元，即減50元 即日起至4月30日 UGG 惠顧滿300元，即減50元 即日起至4月30日 Zoff 優惠一：惠顧滿港幣998元即減港幣100元 優惠二：惠顧滿港幣1,800元即減港幣200元 優惠三：消費即可獲贈總值港幣300元Zoff優惠券 即日起至 5月31日 Megabox 優惠一：消費滿港幣800元，即可獲贈價值港幣800元MegaBox商戶優惠券及港幣50元實惠現金券 優惠二：於MegaBox「家居佈置」類別商戶消費滿港幣1,600元，即可獲贈價值港幣1,600元MegaBox商戶優惠券及港幣100元實惠現金券 即日起至5月7日 iSQUARE 消費滿港幣300元即獲港幣50 iCOUPON（適用於商場「尊尚食府」/「餐廳」類別之商戶） 即日起至4月30日 萬寧 門市 優惠一：惠顧滿港幣298元即減港幣28元

優惠二：惠顧滿港幣398元即減港幣48元

優惠三：惠顧滿港幣698元即減港幣98元

優惠四：惠顧滿港幣998元即減港幣148元 官網 優惠五：惠顧滿港幣808元即減港幣98元 優惠一：即日起至5月31日 優惠二：即日起至7月15日 優惠三：即日起至7月15日 優惠四：即日起至4月30日 優惠五：即日起至5月31日 Sasa 門市 優惠一：惠顧滿港幣100元即減港幣10元 網店 優惠二：惠顧滿港幣500元即減港幣50元 優惠三：惠顧滿港幣900元即減港幣100元 即日起至4月27日 屈臣氏網店 於屈臣氏網店購物滿港幣 800 元即減港幣 100 元 即日起至4月27日 CANVAS 優惠一：於門市購買任何正價貨品，即減港幣100元 優惠二：在門市買滿港幣300元或以上，即免費獲贈玫瑰高效保濕精華面膜一片（價值港幣 95 元） 即日起至5月15日 玩 即日起至5月6日 2000Fun 惠顧滿港幣50元，即減港幣5元 生活 Trip.com 優惠一：預訂所有酒店享94折 優惠二：預訂機票享以下優惠（中國內陸航班機票除外）： 惠顧滿港幣3,000元，即減港幣75元

惠顧滿港幣5,000元，即減港幣125元 即日起至7月15日 余仁生 優惠一：購買滿淨值港幣500元，即減港幣50元

優惠二：以正價購買膠囊系列產品，享買二送一優惠 即日起至5月4日 蘇寧 優惠一：於網店或App惠顧滿港幣1,500元，即減港幣50元 優惠二：於網店或App惠顧滿港幣3,000元，即減港幣100元 即日起至5月31日 實惠家居 優惠一：購買家品滿港幣 300 元，即減港幣 30 元 優惠二：購買家品滿港幣 500 元，即減港幣 60 元 即日起至5月15日

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