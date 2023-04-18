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【消費券2023】PayMe與逾30個品牌合作推逾4000萬消費券優惠 5月15日前合資格新用戶可獲高達100元購物優惠券
滙豐旗下PayMe推出新一輪消費券優惠，PayMe今次與逾30個品牌合作推出活動，覆蓋餐飲食肆、運動用品、日常用品及時裝等商戶，優惠總值超過4,000萬元。今次PayMe更首度與長和 （00001） 旗下屈臣氏合作推出消費券優惠，折扣高達100元。用戶不論是否使用PayMe領取消費券，均可享相關折扣。
現時有超過52,000間商店接受PayMe付款，包括本地初創、中小企商戶以至售賣日常用品的大型店舖，連繫PayMe逾290萬名個人用戶。
此外，PayMe最近亦調低用戶年齡門檻至12歲，協助約60萬名本地青少年掌握日常消費開支。即日起至5月15日，年滿12至18歲、35歲或以上的PayMe新用戶，可分別獲賞50元Circle K折扣優惠券及50元759阿信屋折扣優惠券。
用戶在推廣期內於下列商戶可享快閃優惠券及多項折扣優惠：
|品牌
|優惠
|推廣期
|食
|Flash Coffee
|惠顧滿港幣50元，即減港幣15元
|即日起至7月15日
|魚尚壽司
|惠顧滿港幣60元，即減港幣3元
|即日起至5月15日
|鴻福堂
|於門市惠顧滿港幣50元，即減港幣5元
|即日起至4月28日
|星巴克
|於門市惠顧滿港幣88元，即減港幣8元
|即日起至5月31日
|吉野家
|惠顧滿港幣60元，即減港幣5元
|即日起至6月30日
|一風堂
|惠顧滿港幣150元，即減港幣30元
|即日起至6月30日
|燒肉Like香港
|惠顧滿港幣250元，即減港幣50元
|即日起至6月30日
|丼丼屋
|惠顧滿港幣250元，即減港幣50元
|即日起至6月30日
|豚丼のぶたはげ
|惠顧滿港幣250元，即減港幣50元
|即日起至6月30日
|foodpanda
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優惠一：惠顧滿港幣150元，即減港幣30元
優惠二：惠顧滿港幣180元，即減港幣30元
|
優惠一：即日起至4月23日
優惠二：4月24日至4月30日
|大家樂
|
優惠一：上午11時後惠顧滿港幣40元，即減港幣4元
優惠二：下午5時後惠顧鐵板套餐滿港幣63元，即減港幣8元
|
優惠一：即日起至5月15日
優惠二：5月16日至6月30日
|華御結
|惠顧滿港幣45元，即減港幣5元
|即日起至4月23日
|買
|日本城
|
購物即減港幣35元快閃優惠券
優惠一： 惠顧滿50元，即減15元
優惠二： 惠顧滿350元，即減35元
|即日起至5月31日
|FILA網店
|惠顧滿1,000元，即減100元
|即日起至4月30日
|Marathon Sports
|惠顧滿950元，即減50元
|即日起至4月30日
|Catalog
|惠顧滿950元，即減50元
|即日起至4月30日
|Arena
|惠顧滿300元，即減50元
|即日起至4月30日
|Cath Kidston
|惠顧滿300元，即減50元
|即日起至4月30日
|Chevignon
|惠顧滿950元，即減50元
|即日起至4月30日
|Teva
|惠顧滿300元，即減50元
|即日起至4月30日
|UGG
|惠顧滿300元，即減50元
|即日起至4月30日
|Zoff
|
優惠一：惠顧滿港幣998元即減港幣100元
優惠二：惠顧滿港幣1,800元即減港幣200元
優惠三：消費即可獲贈總值港幣300元Zoff優惠券
|即日起至 5月31日
|Megabox
|
優惠一：消費滿港幣800元，即可獲贈價值港幣800元MegaBox商戶優惠券及港幣50元實惠現金券
優惠二：於MegaBox「家居佈置」類別商戶消費滿港幣1,600元，即可獲贈價值港幣1,600元MegaBox商戶優惠券及港幣100元實惠現金券
|即日起至5月7日
|iSQUARE
|消費滿港幣300元即獲港幣50 iCOUPON（適用於商場「尊尚食府」/「餐廳」類別之商戶）
|即日起至4月30日
|萬寧
|
門市
優惠一：惠顧滿港幣298元即減港幣28元
官網
優惠五：惠顧滿港幣808元即減港幣98元
|
優惠一：即日起至5月31日
優惠二：即日起至7月15日
優惠三：即日起至7月15日
優惠四：即日起至4月30日
優惠五：即日起至5月31日
|Sasa
|
門市
優惠一：惠顧滿港幣100元即減港幣10元
網店
優惠二：惠顧滿港幣500元即減港幣50元
優惠三：惠顧滿港幣900元即減港幣100元
|即日起至4月27日
|屈臣氏網店
|於屈臣氏網店購物滿港幣 800 元即減港幣 100 元
|即日起至4月27日
|CANVAS
|
優惠一：於門市購買任何正價貨品，即減港幣100元
優惠二：在門市買滿港幣300元或以上，即免費獲贈玫瑰高效保濕精華面膜一片（價值港幣 95 元）
|即日起至5月15日
|玩
|即日起至5月6日
|2000Fun
|惠顧滿港幣50元，即減港幣5元
|生活
|Trip.com
|
優惠一：預訂所有酒店享94折
優惠二：預訂機票享以下優惠（中國內陸航班機票除外）：
|即日起至7月15日
|余仁生
|優惠一：購買滿淨值港幣500元，即減港幣50元
優惠二：以正價購買膠囊系列產品，享買二送一優惠
|即日起至5月4日
|蘇寧
|
優惠一：於網店或App惠顧滿港幣1,500元，即減港幣50元
優惠二：於網店或App惠顧滿港幣3,000元，即減港幣100元
|即日起至5月31日
|實惠家居
|
優惠一：購買家品滿港幣 300 元，即減港幣 30 元
優惠二：購買家品滿港幣 500 元，即減港幣 60 元
|即日起至5月15日
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