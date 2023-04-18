【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?

高息定存難尋，而且部分銀行更是閃電式推高息定存，但只要多留意市場仍然可以尋找到逾4厘的定存。華僑永亨今日突推4厘存息，存款期為6個月，年利率高達4.18厘。

不過有如此高息亦有一定的條件，立即睇睇自己是否附合資格。

優惠限「華僑永亨宏富理財」

全新資金要達100萬元或以上

該6個月存期基本年利率為3.58厘，另外有額外3000元現金獎賞，相等於額外優惠年利率0.6%，合共便是4.18厘。不過要留意現金獎賞只適用於合資格客戶於推廣期內開立之首筆單一指定定期存款。另外額外0.6厘是以獎賞形式發放，將於2023年12月31日或之前存入合資格客戶的港幣存款戶口。4月開戶，10月中到到期時先得到3.58厘的利息，12月底前才有額外0.6厘進帳，優惠之推廣期由即日起至4月30日，優惠名額有限,先到先得，額滿即止。

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責任編輯：陳玉蓮