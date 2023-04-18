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【人工智能】Elon Musk加入AI開發大戰 推新平台「TruthGPT」

環球政經 20:10 2023/04/18

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早前Elon Musk曾對近日的人工智能發表擔憂的看法，當時他與蘋果共同創辦人Steve Wozniak等科技巨頭一同公開呼籲社會應暫停開發高階AI，並建議AI開發人員應與立法機關合作，加速AI治理系統的建立。然而近日他在接受外媒專訪時就向大眾介紹旗下公司對AI研發的最新大計，

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Elon Musk表示該AI將會命名為「TruthGPT」，他聲稱這款人工智能將會是一個「極端求真並嘗試理解宇宙真理的 AI」，並強調公司的AI不會毀滅人類文明，Elon Musk坦承因為「遲起步」而處於劣勢，但這不會成為阻礙他的理由。

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為了進軍人工智能技術研發的市場，Elon Musk近期動作頻頻，不少外媒爆出他挖角DeepMind研究員、為數據中心購入一萬組GPU、開設了X.AI Corp公司等消息，可見未來人工智能的市場競爭將會愈演愈烈。

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撰文：鄭日棱

 

 

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