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【消費券】不可兌換現金 合謀套現可能干犯刑事罪行

理財智慧 15:38 2023/04/18

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合資格市民相信都已經收到2023年消費券計劃第一期消費券。在消費的同時，市民亦要小心使用。消費券一出，有人或許沒有任何購物的目標，因而希望將消費券兌換為現金。政府提醒市民，消費券須用於接受以六款儲值支付工具作付款方式的本地零售、餐飲和服務業商戶的實體和網上店鋪，不能用於其他用途，包括兌換現。

 

政府表示，已要求各儲值支付工具營辦商留意商戶以消費券交易的情況，如懷疑個別商戶違規，包括以消費券兌換現金，相關營辦商會採取適當跟進行動，包括終止向有關商戶提供儲值支付服務。此外，若有個別商戶連同市民以不法手段製造虛假交易紀錄、合謀套現等造假、欺詐行為，可能干犯刑事罪行。消費券計劃秘書處會將涉嫌違規套現的個案轉交執法機構跟進。

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責任編輯：陳玉蓮

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