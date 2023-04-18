瑞銀以1股換取22瑞信股份方式收購 已回購約3億股股票

瑞銀集團 (UBS) 周二（18日）表示，在收購瑞士信貸 (CS) 後，它正在改變以 60 億美元的股票回購計劃，表示在獲得瑞士收購委員會批准後，將使用部分股份進行收購，而不是按原計劃註銷。

瑞銀在 3 月同意以 30 億瑞士法郎的股票收購競爭對手瑞士信貸，並同意承擔高達 50 億瑞士法郎的損失，是瑞士當局為避免全球銀行業出現更多市場動盪而設計的合併 。

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瑞銀周二（18日）表示，已決定不為交易發行新股，而是使用已經發行的股票。根據協議，一股瑞銀股份將換取 22.48 股瑞信股份，最多需要使用 1.78 億股瑞銀股份。

瑞銀表示，到目前為止，在 2022 年 3 月啟動並將持續到 2024 年的回購中，已經回購了 2.985 億股股票，相當於其股票的 8.47%。

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記者：張瑋婷