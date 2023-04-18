【俄烏戰爭】西方維持俄油價格上限 每桶續低於60美元

七大工業國集團（G7）與澳洲去年底起實施俄羅斯石油價格上限，有官員近日透露各國將維持俄油每桶不得超過60美元，並希望加強合作，繼續打擊俄羅斯在能源貿易獲得的戰爭資金。

俄羅斯石油照流入歐洲 先出口印度 【下一頁】

匿名官員透露，G7與澳洲過去數周完成措施評估後，決定維持俄羅斯海運石油每桶60美元的價格上限。官員指出，俄羅斯原油現時每桶售價較布蘭登原油（Brent）低約30美元。

根據周二（18日）數據，布蘭登原油及美國原油期貨價格均在每桶超過80美元。

官員指各國認為價格上限有效，能限制俄羅斯獲利同時維持能源市場穩定。惟各國亦同意，需要加強合作，確保有效執行措施及監察狀況。

印度或延長燃油出口限制 料影響俄油入口 【下一頁】

據悉，各國將加強打擊繞過制裁或價格上限出售俄油情況。向國有意發出指引，協助相關服務供應商留意可能逃避價格上限及制裁的警告，例如貨船定位﹑貨單內容不清及保險成本等問題。

美國財政部周一（17日）向美國企業發出警告，指俄羅斯東部港口及東西伯利亞太平洋管道出口的石油或有逃避價格上限的風險，建議貿易商保留文件確認俄羅斯原油及油產品購買價低於價格上限。

國際能源署（International Energy Agency，簡稱IEA）最新報告指出，G7制裁未阻礙全球原油及油產品供應，但有效限制俄國從能源出口獲取的利潤。IEA指俄國3月石油銷售按月上升10億美元，但按年相比減少約43%。

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責任編輯：吳漢培