  • 28°C
香港時間 : 2023418日 (週二) 16:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】西方維持俄油價格上限 每桶續低於60美元

環球社會熱點 15:40 2023/04/18

分享：

分享：

七大工業國集團（G7）與澳洲去年底起實施俄羅斯石油價格上限，有官員近日透露各國將維持俄油每桶不得超過60美元，並希望加強合作，繼續打擊俄羅斯在能源貿易獲得的戰爭資金。

俄羅斯石油照流入歐洲 先出口印度 【下一頁】

匿名官員透露，G7與澳洲過去數周完成措施評估後，決定維持俄羅斯海運石油每桶60美元的價格上限。官員指出，俄羅斯原油現時每桶售價較布蘭登原油（Brent）低約30美元。

根據周二（18日）數據，布蘭登原油及美國原油期貨價格均在每桶超過80美元。

官員指各國認為價格上限有效，能限制俄羅斯獲利同時維持能源市場穩定。惟各國亦同意，需要加強合作，確保有效執行措施及監察狀況。

印度或延長燃油出口限制 料影響俄油入口 【下一頁】

據悉，各國將加強打擊繞過制裁或價格上限出售俄油情況。向國有意發出指引，協助相關服務供應商留意可能逃避價格上限及制裁的警告，例如貨船定位﹑貨單內容不清及保險成本等問題。

美國財政部周一（17日）向美國企業發出警告，指俄羅斯東部港口及東西伯利亞太平洋管道出口的石油或有逃避價格上限的風險，建議貿易商保留文件確認俄羅斯原油及油產品購買價低於價格上限。

國際能源署（International Energy Agency，簡稱IEA）最新報告指出，G7制裁未阻礙全球原油及油產品供應，但有效限制俄國從能源出口獲取的利潤。IEA指俄國3月石油銷售按月上升10億美元，但按年相比減少約43%。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【俄烏戰爭】俄外長堅稱望盡快終結衝突 批西方圖控制國際
今日
【俄烏戰爭】俄外長堅稱望盡快終結衝突 批西方圖控制國際
【俄烏戰爭】G7強調俄羅斯需無條件撤兵 重申支持烏克蘭
今日
【俄烏戰爭】G7強調俄羅斯需無條件撤兵 重申支持烏克蘭
【俄烏戰爭】俄僱傭兵團首領發文 促普京結束戰爭
2023/04/17
【俄烏戰爭】俄僱傭兵團首領發文 促普京結束戰爭
阿聯酋增俄油接收量 疑助避西方制裁
2023/03/07
阿聯酋增俄油接收量 疑助避西方制裁
【烏克蘭戰爭】俄禁石油出口跟西方價格上限 為期5個月
2023/01/31
【烏克蘭戰爭】俄禁石油出口跟西方價格上限 為期5個月

你可能感興趣

【俄烏戰爭】俄外長堅稱望盡快終結衝突 批西方圖控制國際
今日 10:45
【俄烏戰爭】俄外長堅稱望盡快終結衝突 批西方圖控制國際
【俄烏戰爭】G7強調俄羅斯需無條件撤兵 重申支持烏克蘭
今日 10:17
【俄烏戰爭】G7強調俄羅斯需無條件撤兵 重申支持烏克蘭
【俄烏戰爭】俄僱傭兵團首領發文 促普京結束戰爭
13:00 2023/04/17
【俄烏戰爭】俄僱傭兵團首領發文 促普京結束戰爭
能源供應 石油 七大工業國集團 澳洲 俄羅斯 美國 制裁 戰爭 國際能源署

上一篇文章

英部分食品價格按年增8成 加價成本轉嫁消費者

下一篇文章

印度首Apple Store開幕 大批「果粉」搶頭香
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭】G7強調俄羅斯需無條件撤兵 重申支持烏克蘭
【俄烏戰爭】G7強調俄羅斯需無條件撤兵 重申支持烏克蘭
【丹麥王室】女王83歲生日 與次子一家破冰聚首一堂
【丹麥王室】女王83歲生日 與次子一家破冰聚首一堂
【俄烏戰爭一周年】俄外長稱想盡快停止衝突 俄反戰人士被重判（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】俄外長稱想盡快停止衝突 俄反戰人士被重判（持續更新）
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
【俄烏戰爭】俄僱傭兵團首領發文 促普京結束戰爭
【俄烏戰爭】俄僱傭兵團首領發文 促普京結束戰爭
英國女校老師上堂講「女孩下午好」惹學生不滿校方拒續約
英國女校老師上堂講「女孩下午好」惹學生不滿校方拒續約
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款